Ридзик о желании уйти в политику: «Дайте шанс – я научусь и реализуюсь. Будем ломать и крушить стереотипы у людей в отношении спортсменов»

Теги фристайл сборная России (фристайл) ски-кросс Политика Сергей Ридзик Лыжи

Олимпийский призер по фристайлу Сергей Ридзик заявил о желании уйти в политику.

31-летний Ридзик – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе.

«Я не хочу зарекаться по поводу карьеры, не хочу ничего планировать и ничего обещать, потому что не выполнишь – начнут спрашивать. Я оставляю все двери открытыми, все будет зависеть только от моего здоровья.

По окончании карьеры хотелось бы видеть себя в роли спортивного чиновника, хочется реализоваться там. Как спортсмен я себя реализовал, я стал лучшим в стране, надеюсь, еще на долгое время им и останусь, ха-ха. Но ребятам желаю удачи.

Что касается смены гражданства, то ко мне с подобными предложениями не обращались. Я не поддерживаю это. Всегда говорил: везде хорошо, но сделай хорошо у себя дома, чтобы люди хотели тут жить, чтобы люди хотели приехать к тебе жить, а не наоборот. И вот поэтому я хочу идти в политику.

Я в юности говорил: дайте мне возможность в спорте, я реализуюсь, не упущу этот шанс. Наступит новый этап в моей жизни, дайте и тут шанс, я не упущу его, я научусь и реализуюсь в политической плоскости. Будем ломать и крушить стереотипы у людей в отношении спортсменов», – сказал Ридзик.

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Стереотипы, о которых говорит Ридзик, формируются не на пустом месте. Достаточно почитать некоторые высказывания Журовой, Валуева, Родниной и становится понятно, почему у людей складывается такое мнение. Зачастую они несут настоящий бред. Уверен, что этот господин лишь укрепит устоявшиеся стереотипы
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
почему никто из них не хочет уйти во врачебную практику, строительство, дизайн какой-нибудь? Ах, да, потому что там требуется головой работать и за результат спросить могут, а с "политиков" спроса никакого - ни со слов, ни с дел.
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shast
Журова- подержи мое пиво
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Разумовский
Переведу: "Пустите к кормушке, пожалуйста"
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ломать и крушить -это наша сила, строить никто не хочет.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladim
Знаю один стереотип: спортсмен, достигший высшего уровня, с малых лет обязан полностью подчиниться воле тренера, засунуть свое мнение подальше, живет на базах и стадионах, питается, одевается за счет государства или спонсоров, абсолютно не знает реалий жизни. Зато с удовольствием опосля идет в политику.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный Дворник
Шел бы на завод, крушитель....
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Вихрев
У нас уже достаточно кухарок в политике-одна Журова чего стоит а про Валуева вообще жесть.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
А эти стереотипы взялись на пустом месте? Высказывания валуевых, журовых, третьяков, фетисовых и прочих эти стереотипы создавали.
Иди образование соответствующее получай, политик недоделанный
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсук Савелий
Ой, вспомнила вот , как Юля из из "Тату" шла в политику и убеждала, что ей близки проблемы среднестатистического жителя Ивановской области🤣
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
ломать и крушить в политике уже есть кому, хоть кому-то бы созиданию научиться
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Этот господин имел в виду вовсе не те стереотипы, о которых многие подумали (что бывшие спортсмены бесполезны для общества в новых своих качествах). Он же мечтает быть самым полезным из полезных. Но все равно для власти, конечно. И для себя в итоге.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Sin
Ридзик: типичная речь провластного человека от спорта - "МОК плохой, Бах - лох, дискриминация, бла-бла-бла".
Тоже Ридзик: "Буду крушить стереотипы в отношении спортсменов".
Какое же "крушение" будет, боюсь представить ))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Типичный чинуша. Просидел всю жизнь на ставке ЦСП Мурманской области, катался в никому ненужных дисциплинах, получает пенсию как ОЧ. Всю жизнь существовал на деньги налогоплательщиков, закончился как спортсмен, а от кормушки уже не оттащишь. При этом тут учит россиян за какими видами спорта им следить надо и за кого болеть.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wild_pokemon
У нас токарей, фрезировщиков после всей этой котовасии не хватает, почему никто не хочет пойти на завод?
Наверное потому, что нет квалификации и он в первый же день от***т себе пол руки!
Почему вы решили, что можете писать законы, после спорт карьеры, когда у вас у всех IQ чуть выше чем у собаки?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Хочу стат спортивным чиновником, чтобы сделать хорошо у себя дома.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Если бы за невыполнение взятых на себя обещаний, политиков отправляли на нары, я посмотрел бы на таких борцов за все хорошее и на их лозунги.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Вихрев
Ответ Artmann
Да ладно. Валуев в сравнении (подчёркиваю - в сравнении) с другими бывшими и действующими спортсменами не выделяется в худшую сторону. Внешность просто своеобразная, вызывает предвзятость.
Может подскажите чего такого выдающегося сделал Валуев как "политик" одно бла бла -с 2011 г сидит там штаны протирает-тоже мне политик-может поясните что он понимает в экологии -чего он делал в комитете по экологии ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
Ещё один кандидат в "полезные и**оты", собирающийся "ломать и крушить" жизни людей за депутатскую зарплату.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gandhi_jr
Ответ gribovodoved
Может быть, потому что во врачи и строители надо идти учится с младых ногтей, а не в 30 с лишним?))
На врача учиться может и поздновато, но вот инженером стать - вполне себе возможно. Много примеров вокруг.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Смирнов
чему учиться? политиком должен быть человек с полезным успешным опытом в сферах по управлению деньгами, а спортсмен в лучшем случае может тренировать или спортивным клубом управлять, доверять ему дееьги налогоплатильщиков, или законы писать крайне глупо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркус
Начинай учиться сначала,выбери вышку и вперёд. Потом Академию Госслужбы и только тогда в депутаты.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Не надо здесь ничего больше ломать и крушить, это я вам говорю. Юзайте свои лыжи, у нас тут в политике от спортсменов и так не провернешься. Лучше уж по профилю - в составе нац. гвардии Отечество защищать..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
Скоро придется в парлменте РФ делать третью палату - для бывших спортсменов. Вариант названия - Патриотическая мышца. Количество мест - неограниченое. На заседания ходить не обязательно. Просто надо будет давать интервью и получать зарплату.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Звучит угрожающе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий