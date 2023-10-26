Ридзик о желании уйти в политику: «Дайте шанс – я научусь и реализуюсь. Будем ломать и крушить стереотипы у людей в отношении спортсменов»

Олимпийский призер по фристайлу Сергей Ридзик заявил о желании уйти в политику.

31-летний Ридзик – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе.

«Я не хочу зарекаться по поводу карьеры, не хочу ничего планировать и ничего обещать, потому что не выполнишь – начнут спрашивать. Я оставляю все двери открытыми, все будет зависеть только от моего здоровья.

По окончании карьеры хотелось бы видеть себя в роли спортивного чиновника, хочется реализоваться там. Как спортсмен я себя реализовал, я стал лучшим в стране, надеюсь, еще на долгое время им и останусь, ха-ха. Но ребятам желаю удачи.

Что касается смены гражданства, то ко мне с подобными предложениями не обращались. Я не поддерживаю это. Всегда говорил: везде хорошо, но сделай хорошо у себя дома, чтобы люди хотели тут жить, чтобы люди хотели приехать к тебе жить, а не наоборот. И вот поэтому я хочу идти в политику.

Я в юности говорил: дайте мне возможность в спорте, я реализуюсь, не упущу этот шанс. Наступит новый этап в моей жизни, дайте и тут шанс, я не упущу его, я научусь и реализуюсь в политической плоскости. Будем ломать и крушить стереотипы у людей в отношении спортсменов», – сказал Ридзик.