Сергей Ридзик: «Я называю Баха шиномонтажником, он на ходу переобувается. Зачем его слушать, если рекомендации в отношении россиян он не отменяет?»

Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик высказался о позиции Томаса Баха по отношению к российским спорстменам.

«Недавно президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх выступали все страны, и даже в особенности конфликтующие. И обратился к лидерам большой двадцатки с просьбой услышать его призыв к миру.

Как оцените риторику Баха? Ведь он по‑прежнему рекомендует не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Я называю Баха шиномонтажником. Я уже особо и не вчитываюсь в его реплики. Ну шиномонтажник же он! На словах одно, на публике второе, на деле третье. Он переобувается на ходу. Даже уже и слушать Баха не надо.

А чего он сейчас выступает, зачем слушать его призывы, если рекомендации в отношении российских спортсменов он не отменяет? Оправданий ему нет. Это же чистая дискриминация по национальному признаку, Бах политизировал спорт», – заявил Ридзик.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов