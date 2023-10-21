Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Теги сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Анфиса Резцова Лыжи

ФЛГР выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся лыжница и биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении федерации. 

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1 комментарий

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da her@s@nim
Легенда наша, соболезнования родным 🙏🏼
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