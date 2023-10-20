СБР: «Хотели бы взять на себя организацию похорон Резцовой. О причине смерти пока ничего не известно»

Теги Союз биатлонистов России ФЛГР Анфиса Резцова Биатлон

СБР хотел бы взять на себя организацию похорон Анфисы Резцовой.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России. 

«Мы бы очень хотели взять на себя организацию похорон. Связываемся с родными, но пока нет четкого ответа.

Думаю, что мы не одни, кто хотел бы поучаствовать в этом, потому что она еще и великая лыжница. Предполагаю, и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), и общество «Динамо», которое представляла Резцова, примут участие.

Что касается причины смерти Резцовой, то пока нам ничего не известно», – заявили в пресс-службе организации. 

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