СБР: «Хотели бы взять на себя организацию похорон Резцовой. О причине смерти пока ничего не известно»
СБР хотел бы взять на себя организацию похорон Анфисы Резцовой.
Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
«Мы бы очень хотели взять на себя организацию похорон. Связываемся с родными, но пока нет четкого ответа.
Думаю, что мы не одни, кто хотел бы поучаствовать в этом, потому что она еще и великая лыжница. Предполагаю, и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), и общество «Динамо», которое представляла Резцова, примут участие.
Что касается причины смерти Резцовой, то пока нам ничего не известно», – заявили в пресс-службе организации.
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