Елена Вяльбе: «Лыжный спорт сталкивается с проблемой нехватки инфраструктуры. Очень мало регионов, где есть хорошие освещенные трассы»

Елена Вяльбе рассказала о проблемах лыжного спорта в России.

«Из‑под палки великими не становятся, желание человека превалирует. Раньше во всех снежных регионах были уроки физкультуры на лыжах, сейчас это редкость.

Я отвечаю за спорт высших достижений. Мне надо, чтобы у нас были новые чемпионы – новые , Сметанины, Зимятовы, Большуновы, Непряевы. Но лыжный спорт сейчас сталкивается с проблемой в виде нехватки инфраструктуры.

Очень мало регионов, где есть хорошие освещенные трассы, также устаревшая материально‑техническая база. Та школа, куда пришла я, – ничего не изменилось. Даже лыжи стоят те, на которых каталась я. Конечно, в таких условиях дети не могут тренироваться.

Это глобальная проблема для всей страны. Если первое лицо в регионе заинтересовано в развитии спорта, то, конечно, там будет что‑то делаться, но у нас таких в стране не очень много», – сказала глава .