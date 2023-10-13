Проект «На лыжи!» проведет прямую трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам
Проект «На лыжи!» проведет трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.
«Первый этап Кубка России в Вершине Теи вы сможете посмотреть в прямом эфире!
Запланированы трансляции всех гонок этапа👍🏻
И это будет не айфон-тв😊🤳🏻
Подробности расскажем на следующей неделе», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале проекта.
Первый этап Кубка России пройдет с 23 по 26 ноября.
Короче п. Да.
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Неужели ксяоми-тв? Или хуавэй-тв?