Проект «На лыжи!» проведет прямую трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам

Проект «На лыжи!» проведет трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

«Первый этап Кубка России в Вершине Теи вы сможете посмотреть в прямом эфире!

Запланированы трансляции всех гонок этапа👍🏻

И это будет не айфон-тв😊🤳🏻

Подробности расскажем на следующей неделе», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале проекта.

Первый этап Кубка России пройдет с 23 по 26 ноября.