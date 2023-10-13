Проект «На лыжи!» проведет прямую трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам

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Проект «На лыжи!» проведет трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

«Первый этап Кубка России в Вершине Теи вы сможете посмотреть в прямом эфире!

Запланированы трансляции всех гонок этапа👍🏻

И это будет не айфон-тв😊🤳🏻

Подробности расскажем на следующей неделе», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале проекта. 

Первый этап Кубка России пройдет с 23 по 26 ноября. 

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4 комментария

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Щеглот
Проект на лыжи - это три веб камеры со стадиона или дядька с телефоном и одышкой? Я уже подзабыл.

Короче п. Да.
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Kazanest
С удовольствием посмотрю 👍
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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И это будет не айфон-тв
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Неужели ксяоми-тв? Или хуавэй-тв?
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SkierNSK
Надеюсь, всё же Матч взялся, всем остальным ресурсов для нормальной трансляции из Тёи не хватит.
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