Йоханнес Клэбо об инциденте на сборе в США: «Двум большим собакам не понравился звук лыжероллеров. Они побежали за нами»
Йоханнес Клэбо рассказал об инциденте с собаками на сборе в США.
«Это были две большие собаки, которым не понравился звук лыжероллеров. Они побежали за нами. В тот момент я почувствовал себя неуютно», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клэбо.
По словам норвежца, он решил наклониться к собакам, но те встретили его недружелюбно.
– Они начали кусать палки и руки. Я занервничал, но к счастью, это быстро закончилось. Постепенно я понял, что опасности не было.
– Как ты справился с ситуацией?
– Мне кажется, в тот момент у меня был самый высокий пульс за все время пребывания в США. Он приближался к максимальному.
– Ты испугался?
– Я не боюсь животных, но когда к тебе подбегают две большие собаки и начинают кусать за пальцы, то стараешься быть поосторожнее. А то, что они были большими, может подтвердить моя девушка. Она была со мной, когда это случилось.
– Как она на это отреагировала?
– Заволновалась поначалу, но потом смеялась. Я тоже смелся. Я рад, что это не снималось, потому что я выглядел не очень. Было бы неловко показывать такую запись, – отметил Клэбо.
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