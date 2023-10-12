Йоханнес Клэбо об инциденте на сборе в США: «Двум большим собакам не понравился звук лыжероллеров. Они побежали за нами»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии лыжероллеры Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо рассказал об инциденте с собаками на сборе в США.

«Это были две большие собаки, которым не понравился звук лыжероллеров. Они побежали за нами. В тот момент я почувствовал себя неуютно», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клэбо.

По словам норвежца, он решил наклониться к собакам, но те встретили его недружелюбно.

– Они начали кусать палки и руки. Я занервничал, но к счастью, это быстро закончилось. Постепенно я понял, что опасности не было.

– Как ты справился с ситуацией?

– Мне кажется, в тот момент у меня был самый высокий пульс за все время пребывания в США. Он приближался к максимальному.

– Ты испугался?

– Я не боюсь животных, но когда к тебе подбегают две большие собаки и начинают кусать за пальцы, то стараешься быть поосторожнее. А то, что они были большими, может подтвердить моя девушка. Она была со мной, когда это случилось.

– Как она на это отреагировала?

– Заволновалась поначалу, но потом смеялась. Я тоже смелся. Я рад, что это не снималось, потому что я выглядел не очень. Было бы неловко показывать такую запись, – отметил Клэбо.

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7 комментариев

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Sla Slo
Да ладно. Это такой новвй вид тренировок: дразнить собак и потом от них бегать. Не нужно искать мотивацию и выкладываешься по максимуму
+2
0
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Биомеханоид
- Так я установил национальный рекорд
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Анатолий К
Отличные тренировки с девушкой! Приятное с полезным, а тут собаки!
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evgeniy
Ответ Sla Slo
Да ладно. Это такой новвй вид тренировок: дразнить собак и потом от них бегать. Не нужно искать мотивацию и выкладываешься по максимуму
Все новое - хорошо забытое старое. В советские времена был мультик, как пловцу в бассейн запускали акулу, а теннисисты играли, вместо мячика, гранатой, с выдернутой чекой.))
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Назар Игорь
Что ещё скажет общество защиты животных. Он же их палками бил.
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dimitrii63
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свободная страна
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