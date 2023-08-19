Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Клэбо, Крюгер, Эвен Нортуг, Тириль Венг и Далквист пробегут коньковые гонки преследования

19 августа на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka пройдут гонки преследования.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

4-й этап

Граносен, Норвегия

Гонка преследования, 12 км, свободный стиль

Начало – 18:35 по московскому времени (женщины) и 19:15 (мужчины).

Старт-лист

Женщины

Майя Далквист (Швеция)

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Дельфин Клодель (Франция)

Тириль Венг (Норвегия)

Хедда Амундсен (Норвегия)

Кристин Фоснес (Норвегия)

Ане Стенсет (Норвегия)

Матильде Мирвол (Норвегия)

Марте Сконес (Норвегия)

Мужчины

Алвар Мюльбак (Швеция)

Ришар Жув (Франция)

Уго Лапалю (Франция)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Дидрик Тенсет (Норвегия)

Петтер Нортуг (Норвегия)

Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Йони Мяки (Финляндия)

Франческо де Фабиани (Италия)

Симоне Мочеллини (Италия)