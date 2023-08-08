Федерико Пеллегрино: «Благодаря Клэбо моя карьера длится долго. Нелегко оставаться позади, но иногда я его обгоняю»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Италии Blink лыжероллеры Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо Лыжи

Итальянский лыжник Федерико Пелегрино отметил роль Йоханнеса Клэбо в своей карьере.

5 августа Пеллегрино выиграл коньковый спринт на лыжероллерном фестивале Blink в Саннесе, норвежец Клэбо занял второе место. В тот же день оба спортсмена проводили совместную тренировку.

«Благодаря ему (Клэбо) моя карьера длится долго. И мне всегда нужно быть лучше. Нелегко оставаться позади, но иногда я его обгоняю.

Мы провели хорошую тренировку. Разговаривали о спорте и делились наблюдениями», – рассказал 32-летний Пеллегрино.

«Мы обсудили, каким может быть будущее лыжных гонок, какие мысли у нас есть. И эти мысли очень похожи», – отметил Клэбо.

Пеллегрино является чемпионом мира 2017 года в личном спринте, Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный победитель ЧМ.

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2 комментария

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Конкуренция ведет к прогрессу.
Это обычное правило,со столетиями примеров и доказательств.
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Величайший лыжник 21 века мотивирует великого Пеллегрино не останавливаться, работать над собой и прогрессировать.
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