Юрий Бородавко: «Возможно, Клэбо будет совмещать участие в Ski Classics и в Кубке мира»

Юрий Бородавко считает, что Йоханнес Клэбо будет выступать на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мы знаем, что семья – достаточно состоятельные люди, через спорт протекают достаточно большие финансовые средства.

Клэбо прекрасно понимает, что без Федерации лыжных гонок Норвегии он не сможет выступить даже на чемпионате мира, нет серьезного смысла рвать эти отношения или выстраивать их в негативном плане. Возможно, он будет совмещать участие в (марафонской серии) и в Кубке мира.

Думаю, он будет выступать на этапах Кубка мира. Подготовка, которую он проводит, больше заточена под спринтерские качества. Конкуренцию на этапах Кубка мира не заменят региональные старты», – сказал тренер сборной России.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!