Юрий Бородавко: «Возможно, Клэбо будет совмещать участие в Ski Classics и в Кубке мира»

Теги Кубок мира лыжные гонки Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Ski Classics Лыжи

Юрий Бородавко считает, что Йоханнес Клэбо будет выступать на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мы знаем, что семья Клэбо – достаточно состоятельные люди, через спорт протекают достаточно большие финансовые средства.

Клэбо прекрасно понимает, что без Федерации лыжных гонок Норвегии он не сможет выступить даже на чемпионате мира, нет серьезного смысла рвать эти отношения или выстраивать их в негативном плане. Возможно, он будет совмещать участие в (марафонской серии) Ski Classics и в Кубке мира.

Думаю, он будет выступать на этапах Кубка мира. Подготовка, которую он проводит, больше заточена под спринтерские качества. Конкуренцию на этапах Кубка мира не заменят региональные старты», – сказал тренер сборной России.

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2 комментария

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Andreir888
А нам-то зачем эти гадания? Будет - хорошо, нет - ...Сами разберуться!
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gukmamop
А Юрию Бородавко уже все доложили
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