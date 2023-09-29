Легков о том, что Клэбо может пропустить Кубок мира: «Ему нужны реальные конкуренты. Серьезные соперники – это сборная России»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Александр Легков предположил, что Йоханнесу Клэбо неинтересно бегать на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мне кажется, есть вероятность, что Клэбо неинтересно, потому что он бегает один. Он прославленный спортсмен, в спринте нет никого сильнее него.

Может быть, он что‑то и потеряет от того, что не будет выступать на Кубке мира, возможно, нет. Только выиграет от марафонского движения.

Ему и там, и здесь нужны реальные конкуренты. Серьезные соперники – это сборная России», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Сами придумали бредятину, сами поверили ))
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bgpa8q4q7k
Пусть приезжает на Чемпионат России )
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