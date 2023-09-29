Легков о том, что Клэбо может пропустить Кубок мира: «Ему нужны реальные конкуренты. Серьезные соперники – это сборная России»

Александр Легков предположил, что Йоханнесу Клэбо неинтересно бегать на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мне кажется, есть вероятность, что Клэбо неинтересно, потому что он бегает один. Он прославленный спортсмен, в спринте нет никого сильнее него.

Может быть, он что‑то и потеряет от того, что не будет выступать на Кубке мира, возможно, нет. Только выиграет от марафонского движения.

Ему и там, и здесь нужны реальные конкуренты. Серьезные соперники – это сборная России», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!