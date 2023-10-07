Хайди Венг: «В прошлом году из-за головной боли я могла тренироваться только по три часа. Сейчас дела идут хорошо, чувствую прогресс»
Норвежская лыжница Хайди Венг рассказала, что ее состояние здоровья улушилось.
В марте Венг сообщила, что ей диагностировали доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), которое иногда также называют «кристальной болезнью».
Лыжница рассказала, что постоянно испытывала сильную головную боль и не могла полноценно тренироваться. Только этим летом, по ее словам, ситуация начала улучшаться.
«С июня я чувствую прогресс. На тренировках дела пошли очень хорошо, поэтому сейчас я намного более позитивный человек, чем год назад. Тогда я смотрела на вещи куда более мрачно.
Очень здорово, что я наконец-то могу много тренироваться и ходить на длительные прогулки. В прошлом году я могла тренироваться только по три часа, этого не хватало, но это был максимум для меня», – сказала пятикратная чемпионка мира.
«Я почти всегда говорю, что не готова к сезону, несмотря на то, что осталось чуть больше месяца. Но я с нетерпением жду начала соревнований», – добавила Венг.
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