Хайди Венг: «В прошлом году из-за головной боли я могла тренироваться только по три часа. Сейчас дела идут хорошо, чувствую прогресс»

Норвежская лыжница Хайди Венг рассказала, что ее состояние здоровья улушилось.

В марте Венг сообщила, что ей диагностировали доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), которое иногда также называют «кристальной болезнью».

Лыжница рассказала, что постоянно испытывала сильную головную боль и не могла полноценно тренироваться. Только этим летом, по ее словам, ситуация начала улучшаться.

«С июня я чувствую прогресс. На тренировках дела пошли очень хорошо, поэтому сейчас я намного более позитивный человек, чем год назад. Тогда я смотрела на вещи куда более мрачно.

Очень здорово, что я наконец-то могу много тренироваться и ходить на длительные прогулки. В прошлом году я могла тренироваться только по три часа, этого не хватало, но это был максимум для меня», – сказала пятикратная чемпионка мира.

«Я почти всегда говорю, что не готова к сезону, несмотря на то, что осталось чуть больше месяца. Но я с нетерпением жду начала соревнований», – добавила .