Хайди Венг рассказала, что в декабре ей диагностировали «кристальную болезнь». Этот недуг сопровождается приступами головокружения
Норвежская лыжница Хайди Венг заявила, что в декабре у нее выявили «кристальную болезнь».
Об этом 31-летняя спортсменка рассказала после классической «разделки» на этапе Кубка мира в Фалуне, где сегодня заняла седьмое место.
В частности, оказалось, что в декабре после турнира в Бейтостолене ей диагностировали доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), которое иногда также называют «кристальной болезнью». Недуг характеризуется повторяющимися приступами головокружения в ответ на изменение положения головы.
«Эти три года сопровождались множеством болячек и особенностей. А после Бейтостолена еще и «кристальной болезнью».
Постоянно были какие-то нюансы, которые понемногу вредили. Было бы хорошо начать начать все с чистого листа. Ни укусов клещей, ни болезней, ни сотрясений мозга, ни постоянной головной боли. Вдобавок ко всему «кристальная болезнь» мешала спать. Все происходило в одночасье.
С нетерпением жду перерыва и возможности начать все заново», – рассказала Венг.
В феврале лыжница объявляла о пропуске чемпионата мира в Планице.
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