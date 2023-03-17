Хайди Венг рассказала, что в декабре ей диагностировали «кристальную болезнь». Этот недуг сопровождается приступами головокружения

Норвежская лыжница Хайди Венг заявила, что в декабре у нее выявили «кристальную болезнь».

Об этом 31-летняя спортсменка рассказала после классической «разделки» на этапе Кубка мира в Фалуне, где сегодня заняла седьмое место.

В частности, оказалось, что в декабре после турнира в Бейтостолене ей диагностировали доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), которое иногда также называют «кристальной болезнью». Недуг характеризуется повторяющимися приступами головокружения в ответ на изменение положения головы.

«Эти три года сопровождались множеством болячек и особенностей. А после Бейтостолена еще и «кристальной болезнью».

Постоянно были какие-то нюансы, которые понемногу вредили. Было бы хорошо начать начать все с чистого листа. Ни укусов клещей, ни болезней, ни сотрясений мозга, ни постоянной головной боли. Вдобавок ко всему «кристальная болезнь» мешала спать. Все происходило в одночасье.

С нетерпением жду перерыва и возможности начать все заново», – рассказала Венг.

В феврале лыжница объявляла о пропуске чемпионата мира в Планице.