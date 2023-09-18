Майгуров о недопуске россиян: «Дверь может открыться так же быстро, как закрылась. Все цели и задачи направлены на то, чтобы наши были на уровне мировых лидеров»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России МОК Олимпийская сборная России ОКР IBU Виктор Майгуров Министерство спорта России Олимпиада-2026 Биатлон

Виктор Майгуров оценил шансы на допуск российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«Не могу однозначно ответить, допустят нас к Олимпиаде или нет. Но мы нацелили подготовку сборной команды на то, чтобы мы были в боевой готовности, если у нас появится возможность выступить.

Все критерии, цели и задачи направлены на то, чтобы наши спортсмены были на уровне мировых лидеров. Как только откроется дверь, мы должны быть готовы без всякой раскачки вернуться в мировую элиту и бороться за самые высокие места.

Думаю, что эта дверь может открыться так же быстро, как закрылась. При тех или иных обстоятельствах все может перевернуться и в течение месяца-двух будет принято решение в нашу пользу по большинству видов спорта.

Да, сегодня некоторые международные федерации более взвешенно относятся к участию российских спортсменов, а некоторые, в том числе IBU (Международный союз биатлонистов), принципиально говорят «нет» и не видят возможности для возвращения.

Но главное – диалог есть. Диалог ведется на уровне ОКР с МОК, на уровне Министерства спорта с коллегами из других стран. Это так или иначе дает определённые шажки и сдвиги в позитивную сторону», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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1 комментарий

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JL JL
Цели и задачи...
Где-то я уже это слышала
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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