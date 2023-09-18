Майгуров о недопуске россиян: «Дверь может открыться так же быстро, как закрылась. Все цели и задачи направлены на то, чтобы наши были на уровне мировых лидеров»

Виктор Майгуров оценил шансы на допуск российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«Не могу однозначно ответить, допустят нас к Олимпиаде или нет. Но мы нацелили подготовку сборной команды на то, чтобы мы были в боевой готовности, если у нас появится возможность выступить.

Все критерии, цели и задачи направлены на то, чтобы наши спортсмены были на уровне мировых лидеров. Как только откроется дверь, мы должны быть готовы без всякой раскачки вернуться в мировую элиту и бороться за самые высокие места.

Думаю, что эта дверь может открыться так же быстро, как закрылась. При тех или иных обстоятельствах все может перевернуться и в течение месяца-двух будет принято решение в нашу пользу по большинству видов спорта.

Да, сегодня некоторые международные федерации более взвешенно относятся к участию российских спортсменов, а некоторые, в том числе IBU (Международный союз биатлонистов), принципиально говорят «нет» и не видят возможности для возвращения.

Но главное – диалог есть. Диалог ведется на уровне ОКР с МОК, на уровне Министерства спорта с коллегами из других стран. Это так или иначе дает определённые шажки и сдвиги в позитивную сторону», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.