Вероника Степанова о «золотой сотне» спортсменов России: «Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета»

Лыжница Вероника Степанова не поддержала идею о «золотой сотне» спортсменов в РФ.

«На прошлой неделе я прочитала удивительную вещь.

– Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы обеспечить достаточную заработную плату, – рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Подозреваю, я далека от потенциальных кандидатов в эту «сотню». Но позвольте высказаться: я категорически против идеи с «золотой сотней» в той форме, в которой я ее услышала, хотя и понимаю, что все это очень и очень предварительно.

Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета. Не уверена, что правильно было бы и в любое другое время. Зарплата от ФГБУ ЦСП, которую получаю и я, – очень важный кусок хлеба с маслом, но на (камчатскую) икру надо зарабатывать самим!

Профессиональный спортсмен, как и профессиональный спорт в целом, должны уметь зарабатывать сами. Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности.

Детский спорт абсолютно точно должен финансироваться государством. Спорт любительский – во многом, стране выгодно иметь здоровых и сильных людей, а не слабаков с лишним весом и букетом болезней.

Я хочу, чтобы тренеру, который работает с моей младшей сестрой сейчас, добавили зарплату. Мне добавлять не надо, я сама найду возможность заработать. А те, кто считают, что работа спортсмена только побеждать, сильно отстали от жизни», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей колонке на «Матч ТВ».

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?