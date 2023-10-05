Вероника Степанова о «золотой сотне» спортсменов России: «Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Министерство спорта России Алексей Морозов Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова не поддержала идею о «золотой сотне» спортсменов в РФ.

«На прошлой неделе я прочитала удивительную вещь.

– Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы обеспечить достаточную заработную плату, – рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Подозреваю, я далека от потенциальных кандидатов в эту «сотню». Но позвольте высказаться: я категорически против идеи с «золотой сотней» в той форме, в которой я ее услышала, хотя и понимаю, что все это очень и очень предварительно.

Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета. Не уверена, что правильно было бы и в любое другое время. Зарплата от ФГБУ ЦСП, которую получаю и я, – очень важный кусок хлеба с маслом, но на (камчатскую) икру надо зарабатывать самим!

Профессиональный спортсмен, как и профессиональный спорт в целом, должны уметь зарабатывать сами. Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности.

Детский спорт абсолютно точно должен финансироваться государством. Спорт любительский – во многом, стране выгодно иметь здоровых и сильных людей, а не слабаков с лишним весом и букетом болезней.

Я хочу, чтобы тренеру, который работает с моей младшей сестрой сейчас, добавили зарплату. Мне добавлять не надо, я сама найду возможность заработать. А те, кто считают, что работа спортсмена только побеждать, сильно отстали от жизни», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей колонке на «Матч ТВ».

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

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21 комментарий

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AaA
Ни дня без Степановой. Просто вместо кофе. Ну и плодовита. Прямо стахановка!
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Savarona25
"Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности". Пусть Степанова расшифрует как повышать известность в тех же лыжах в условиях международной изоляции, отсутствия ТВ трансляций, массового интереса аудитории и пр. Кто бы знал саму Степанову без ее участия в Олимпийских играх, против которых она теперь активно выступает. Госфинансирование зло, но без него российский спорт в нынешних реалиях загнется.
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Вечно в бане
Ответ Savarona25
"Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности". Пусть Степанова расшифрует как повышать известность в тех же лыжах в условиях международной изоляции, отсутствия ТВ трансляций, массового интереса аудитории и пр. Кто бы знал саму Степанову без ее участия в Олимпийских играх, против которых она теперь активно выступает. Госфинансирование зло, но без него российский спорт в нынешних реалиях загнется.
Ну и пусть загнется. Профессиональный, имеется в виду. Тот же футбол, если убрать из него бюджетные и околобюджетные деньги, с голоду не сдохнет. Да, будут жить сильно хуже и беднее, чем сейчас, да, часть никому не интересных клубов, может и помрет в страшных корчах, но в целом вид спорта не загнется.
А если вид спорта сам по себе никому не нужен, и люди не готовы платить за него деньги, то я совершенно не понимаю, почему нужно платить условному Большунову за то, что он бегает кругами на внутренних стартах. Пусть спонсоров ищет. Найдёт каких-нибудь, а если не найдет, то туда ему и дорога.
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Yndestad
Можешь сама тренеру накинуть. Или у мужика своего попроси пару соток)
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Don_Krebs
Верника Степанова: "Те, кто считают, что работа спортсмена только побеждать, сильно отстали от жизни"

Вероника Степанова (же): "Нужно заявлять о себе и побеждать. Только побеждать. Нам нужна сейчас только победа".

Шизофрения - болезнь тяжелая.
+6
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papadok
Ответ Savarona25
"Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности". Пусть Степанова расшифрует как повышать известность в тех же лыжах в условиях международной изоляции, отсутствия ТВ трансляций, массового интереса аудитории и пр. Кто бы знал саму Степанову без ее участия в Олимпийских играх, против которых она теперь активно выступает. Госфинансирование зло, но без него российский спорт в нынешних реалиях загнется.
Может, и хрен с ним? На лыжах любители ходить не перестанут, а ожидания пары десятков сборников и их тренеров - это их проблемы.
+4
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Рома Студилов
Не бегает уже , а просто лясы точит . В ДЕПУТАТЫ !!! Срочно !
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papadok
Нам хлеба не надо, работу давай.
Нам солнца не надо, нам Партия светит.
+3
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maks44
Точно не сама пишет.
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R-WRashid
Этакая Терешкова от спорта.
Один раз удачно "слетала" – теперь будет остаток жизни крутиться около власти.
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DrDro
Это в принципе неправильный подход, а не "сейчас из бюджета особенно неправильно".
Хорошие у нее авторы, даже когда что-то в противовес партии скажет - не прикопаешься.
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Николай Козлов
Ответ AaA
Ни дня без Степановой. Просто вместо кофе. Ну и плодовита. Прямо стахановка!
Типичный "комсомольский деятель", всеми силами пытающийся наговорить себе теплое место в партноменклатуре (с причитающимися к нему плюшками).
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Tim1ks
хорошая попытка, Ника
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fbd
Ей просто сказали, что она в эту небесную сотню не войдет
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andzay
неужели так хочется в "золотую сотню" попасть?)
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Анатолий Magicbrain
Выступать нельзя пускать, зарплаты нельзя увеличивать. Выход только один- обзавестись папиком и за его счет кормиться. Уроки выживания от Вероники!)
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Сергей
Ответ AaA
Ни дня без Степановой. Просто вместо кофе. Ну и плодовита. Прямо стахановка!
С&рапоновка
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