Вероника Степанова о «золотой сотне» спортсменов России: «Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета»
Лыжница Вероника Степанова не поддержала идею о «золотой сотне» спортсменов в РФ.
«На прошлой неделе я прочитала удивительную вещь.
– Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы обеспечить достаточную заработную плату, – рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
Подозреваю, я далека от потенциальных кандидатов в эту «сотню». Но позвольте высказаться: я категорически против идеи с «золотой сотней» в той форме, в которой я ее услышала, хотя и понимаю, что все это очень и очень предварительно.
Сейчас особенно неправильно увеличивать зарплаты спортсменов, даже лучших, из бюджета. Не уверена, что правильно было бы и в любое другое время. Зарплата от ФГБУ ЦСП, которую получаю и я, – очень важный кусок хлеба с маслом, но на (камчатскую) икру надо зарабатывать самим!
Профессиональный спортсмен, как и профессиональный спорт в целом, должны уметь зарабатывать сами. Привлекать инвестиции в свой конкретный вид спорта и лично зарабатывать на собственной известности.
Детский спорт абсолютно точно должен финансироваться государством. Спорт любительский – во многом, стране выгодно иметь здоровых и сильных людей, а не слабаков с лишним весом и букетом болезней.
Я хочу, чтобы тренеру, который работает с моей младшей сестрой сейчас, добавили зарплату. Мне добавлять не надо, я сама найду возможность заработать. А те, кто считают, что работа спортсмена только побеждать, сильно отстали от жизни», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей колонке на «Матч ТВ».
Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?
А если вид спорта сам по себе никому не нужен, и люди не готовы платить за него деньги, то я совершенно не понимаю, почему нужно платить условному Большунову за то, что он бегает кругами на внутренних стартах. Пусть спонсоров ищет. Найдёт каких-нибудь, а если не найдет, то туда ему и дорога.
Вероника Степанова (же): "Нужно заявлять о себе и побеждать. Только побеждать. Нам нужна сейчас только победа".
Шизофрения - болезнь тяжелая.
Нам солнца не надо, нам Партия светит.
Один раз удачно "слетала" – теперь будет остаток жизни крутиться около власти.
Хорошие у нее авторы, даже когда что-то в противовес партии скажет - не прикопаешься.