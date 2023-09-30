Степанова о продлении отстранения: «Возвращаться надо, чтобы побеждать. А побеждать возможным станет, только когда все идиотские ограничения будут сняты»

Вероника Степанова отреагировала на продление отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта ( ) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

«Скандинавская пресса утверждает, что FIS опять не допустил нас до Кубка мира. Официально я это нигде не видела – но верю. Ничего другого не ожидала в этом году. Тут же мне пишут: как ты к этому относишься?

Хорошо к этому относиться было бы странно – спонсоры мои личные, например, откровенно заинтересованы в участии. Но, при всем уважении, это не самый важный вопрос. Важно другое: возвращаться надо, чтобы побеждать. Особенно сейчас.

А побеждать возможным станет, только когда все идиотские ограничения, условия и запреты будут сняты. В общем, я не море – меня не волнует 🌊», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.