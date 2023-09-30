Степанова о продлении отстранения: «Возвращаться надо, чтобы побеждать. А побеждать возможным станет, только когда все идиотские ограничения будут сняты»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова отреагировала на продление отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

«Скандинавская пресса утверждает, что FIS опять не допустил нас до Кубка мира. Официально я это нигде не видела – но верю. Ничего другого не ожидала в этом году. Тут же мне пишут: как ты к этому относишься?

Хорошо к этому относиться было бы странно – спонсоры мои личные, например, откровенно заинтересованы в участии. Но, при всем уважении, это не самый важный вопрос. Важно другое: возвращаться надо, чтобы побеждать. Особенно сейчас.

А побеждать возможным станет, только когда все идиотские ограничения, условия и запреты будут сняты. В общем, я не море – меня не волнует 🌊», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

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5 комментариев

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Bartez1986
что-то дядя коротенько сегодня написал. да и слог не его
+4
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Ковид 07.10.52
А какие еще могут быть ограничения для таких, как эта ...конечно идиотские...для нормальных-нормальные, а ей вот такие....
+2
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+2
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Дэннис Молинарев
Забыла добавить традиционное - и мы ни на кого не нападали
+1
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Under
ну да, конечно именно это самое важное сейчас
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Butkin
Ответ Bartez1986
что-то дядя коротенько сегодня написал. да и слог не его
Зато образно: "Я не море"...
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