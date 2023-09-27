Замминистра спорта Морозов: «Хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие сборные»

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Политика натурализация Матч ТВ Алексей Морозов деньги Лыжи

Минспорт введет «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства атлетами РФ.

Об этом рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«У нас заложены в бюджете деньги на выплаты за Олимпийские игры, мы от них пока не отказываемся. Программы подготовки к Играм 2024 и 2026 годов не свернуты.

Тем не менее Игорем Левитиным на ВЭФ уже было анонсировано, что на «Играх дружбы» предусмотрены выплаты, соответствующие Олимпиадам. Соответственно, это 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей.

Что касается заработных плат. ЦСП ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров.

Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», – сказал Морозов. 

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45 комментариев

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Olga.t
В смысле перевести "золотую сотню" в категорию крепостных, без права на собственное мнение?
Обалдеть можно, " всех купим, всех на золотую цепь посадим. Всё как мы любим? "...
+88
-8
+80
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Ебздрогыч
А Юрьев день будет?
+52
-3
+49
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tanya_1111
Я все время читаю о каких-либо увеличениях выплат спортсменам и тренерам, интересно вот врачам например или учителям тоже столько же сыпят или не настолько медийная профессия у них?
+36
0
+36
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Джульетта
Ответ tanya_1111
Я все время читаю о каких-либо увеличениях выплат спортсменам и тренерам, интересно вот врачам например или учителям тоже столько же сыпят или не настолько медийная профессия у них?
Врачам , учителям наоборот всё урезать пытаются ((( надеюсь никакой путриот сейчас это опровергать не начнёт, ибо есть знакомые врачи и знакомые учителя
+21
0
+21
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Полынь
Ответ Katt Lady
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Если вы хотите оплачивать смерти собственных граждан из своих налогов - делайте это добровольно, а не призывайте вкладываться всех остальных, кому это нахрен не надо.
+23
-5
+18
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Джульетта
Ответ Olga.t
В смысле перевести "золотую сотню" в категорию крепостных, без права на собственное мнение? Обалдеть можно, " всех купим, всех на золотую цепь посадим. Всё как мы любим? "...
Ну да , оказывается все эти крики про то ,чтобы не пустить желающих хоть на какие нибудь соревнования это прелюдия к полному запрету
+15
-1
+14
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Полынь
Во-первых, рабство вроде как отменено, равно как и крепостное право.
Во-вторых, желание выступать за сборную другой страны, сюрприз, зачастую далеко не финансовым аспектом продиктовано.
+14
-2
+12
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Вечно в бане
Ответ Katt Lady
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Можно поинтересоваться, а какая связь между «Победим в СВО» и «вернёмся»? И что именно будет считаться «победой», которая позволит «вернуться»?
Не общими фразами, а предметно если?
+12
-2
+10
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Насонов Дмитрий
Ответ Katt Lady
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Какая наивность. Премьер-министр Румынии, к примеру, сказал, что если Россия выиграет в.. СВО с Украиной, то надо прекращать любую торговлю с Россией. Вот это куда больше похоже на правду, чем Ваши розовые фантазии
+17
-7
+10
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Savarona25
Ничего нового - основа "патриотизма" все те же деньги и различные блага. Пока будут многочисленные желающие с удовольствие все это принимать о каких-либо переменах речь идти не будет.
+10
-1
+9
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Александр Митраков
Золотая сотня, на которую прольётся золотой дождь?
+9
-1
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Лилия
Ответ tanya_1111
Я все время читаю о каких-либо увеличениях выплат спортсменам и тренерам, интересно вот врачам например или учителям тоже столько же сыпят или не настолько медийная профессия у них?
Вот из местной прессы, врачам почти вдвое поднимут оклады - аж до 20 тысяч.
"В планах увеличение окладов на 100% у младшего медперсонала, на 90% — у среднего медперсонала и на 80% — у врачей. В наших целях довести уровень оклада врача до 20 тысяч рублей"
https://gorodz.info/news/37636
+9
-1
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Katerina Sunny
А чем заниматься-то будет эта сотня избранных за свою зарплату?
+10
-2
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Джульетта
Ответ Вечно в бане
Можно поинтересоваться, а какая связь между «Победим в СВО» и «вернёмся»? И что именно будет считаться «победой», которая позволит «вернуться»? Не общими фразами, а предметно если?
Почему-то такие уверены , что гипотетическая победа сделает всё как раньше и икея вернётся и спортсмены как раньше на соревнования вернуться, почему никому не приходит в голову что это наоборот усилит изоляцию , что за инфантилизм ? Мы в тупике, из тупика выхода нет , потому что этот выход должны найти мы сами , но мы не созрели и уже наверное не созреем
+7
0
+7
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AlbertDav
Вместо того , чтобы организовать крутые турниры, просто донатить бабки.
Но работать со зрителями и организацией не умеют чиновники, так бы и спортсмены с других стран бы ехали.
Как пример ufc, который сейчас для многих престижней олимпиады, где есть медиа, бабки и признанный успех.
+6
-1
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kisliy33
"Минспорта ... ограничит смену гражданства" - это как? Минспорта теперь отвечает за гражданство?
+5
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Dmitriy Racheev
И "золотую тысячу" болельщиков
+5
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А что так можно было?
Ответ Olga.t
В смысле перевести "золотую сотню" в категорию крепостных, без права на собственное мнение? Обалдеть можно, " всех купим, всех на золотую цепь посадим. Всё как мы любим? "...
"золотая", читай "невыездная" сотня))))
+7
-2
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штрафной круг
В смысле 98 родственников и 2 спортсмена?
+4
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Koulmann
Логично.
Деньги в бюджете заложены, как настоящий российский чиновник Моррозов придумывает любой бредовый бред, чтобы их освоить.
+4
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private dancer
Ответ AlbertDav
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Это уже медиаперсоны , а не врачи и учителя. А круты они в первую очередь своим пиаром .А мы сейчас о настоящем, о земном.
+3
0
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Vasily Ivanov
Ответ Katerina Sunny
А чем заниматься-то будет эта сотня избранных за свою зарплату?
Будет чернеть....
+1
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papadok
На золотую сотню прольётся золотой дождь.
0
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Vasily Ivanov
Ответ Dmitriy Racheev
И "золотую тысячу" болельщиков
Записываюсь немедленно!
0
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Джульетта
Ответ Katt Lady
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Чувак, я прям в шоке с таких как ты * все будет как прежде , стоит потерпеть и мы победим * , тут уже не будет победителя , ибо не одна из сторон не способна победить , как это не понимаете , патриоты ? Пошла игра в перетерпеть, только нас во время этой игры выкинут отовсюду откуда смогут , из мировой торговли нефти не очень получается выкидывать, зато из спорта ещё как , и все довольны, русские никого своими лицами не бесят , да и лишних сильных соперников тупо убрали , вся мировая спортивная тусовка счастлива !
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