Замминистра спорта Морозов: «Хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие сборные»
Минспорт введет «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства атлетами РФ.
Об этом рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«У нас заложены в бюджете деньги на выплаты за Олимпийские игры, мы от них пока не отказываемся. Программы подготовки к Играм 2024 и 2026 годов не свернуты.
Тем не менее Игорем Левитиным на ВЭФ уже было анонсировано, что на «Играх дружбы» предусмотрены выплаты, соответствующие Олимпиадам. Соответственно, это 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей.
Что касается заработных плат. ЦСП ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров.
Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», – сказал Морозов.
Обалдеть можно, " всех купим, всех на золотую цепь посадим. Всё как мы любим? "...
Во-вторых, желание выступать за сборную другой страны, сюрприз, зачастую далеко не финансовым аспектом продиктовано.
Не общими фразами, а предметно если?
"В планах увеличение окладов на 100% у младшего медперсонала, на 90% — у среднего медперсонала и на 80% — у врачей. В наших целях довести уровень оклада врача до 20 тысяч рублей"
https://gorodz.info/news/37636
Но работать со зрителями и организацией не умеют чиновники, так бы и спортсмены с других стран бы ехали.
Как пример ufc, который сейчас для многих престижней олимпиады, где есть медиа, бабки и признанный успех.
Деньги в бюджете заложены, как настоящий российский чиновник Моррозов придумывает любой бредовый бред, чтобы их освоить.