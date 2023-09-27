Замминистра спорта Морозов: «Хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие сборные»

Минспорт введет «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства атлетами РФ.

Об этом рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«У нас заложены в бюджете деньги на выплаты за Олимпийские игры, мы от них пока не отказываемся. Программы подготовки к Играм 2024 и 2026 годов не свернуты.

Тем не менее Игорем Левитиным на ВЭФ уже было анонсировано, что на «Играх дружбы» предусмотрены выплаты, соответствующие Олимпиадам. Соответственно, это 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей.

Что касается заработных плат. ЦСП ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров.

Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», – сказал Морозов.