Вероника Степанова: «Професионалов, работающих в духе XXI века, в спортивной журналистике не вижу. За одним исключением – «Матч ТВ»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась о спортивной журналистике в России.

«Пишущая журналистика в той же Скандинавии куда профессиональнее нашей. У наших «писцов» есть всего один жанр – длинное интервью со спортсменом обо всем на свете.

Корреспондент же Dagbladet или Nettavissen почти всегда пишет о проблеме – берет интервью у сразу нескольких спортсменов, приводит статистику, графики, все это сопровождается профессиональными фото, а не украденные из соцсетей спортсменов.

Понимаю, что так гораздо дольше, сложнее, дороже, но гораздо качественнее. А главное – такие материалы про лыжные гонки читают сотни тысяч. И это в маленькой Норвегии. А у наших – сотни, но только без тысяч.

А я вот как раз стараюсь для сотен тысяч выступать и писать. Без неумелых посредников. Найдутся умелые – будет другой разговор.

Пока я современных, работающих в духе XXI-го, а не прошлого века, профессионалов в спортивной журналистике не вижу. За одним большим исключением – «Матч ТВ».

Поэтому я и сотрудничаю с «Матчем». Поэтому лучшие лыжники – такие, как Легков или Панжинский, – закончив карьеру, идут комментаторами на «Матч», а не обозревателями в газеты/онлайн», – написала Степанова в своей колонке.

ПРИМЕЧАНИЕ: раздел «Лыжи» на «Матч ТВ» сейчас выглядит так – только материалы от Степановой.

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30 комментариев

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Альтависта
АХАХАХАХ
+38
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Yndestad
Блин, что будет, если степанову скрестить с ротенбергом?))
+34
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Maturmalai
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Savarona25
Степанова не отстает от Вяльбе, чтобы полнее дискредитировать образ российского спортсмена своими "глубокомысленными" и конформистскими высказываниями на любые темы.
+15
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Влад Безруков
Что-то на уровне
"Володя - единственный кто спасёт Русь, а едро - лучшая партия"
Подминают всю среду за бабки, а потом жалуются, что конкурентов нет
+12
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Koulmann
Все в курсе, что пишет не она.
Все в курсе, кто работает на Матче сейчас.
Все в курсе, что на Матч ТВ у нее монополия.
Все в курсе, что норвежская спортивная журналистика в порядке. 70% новостей про лыжи на спортсе оттуда.
О чем новость? Что в нем нового.
+11
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Игорь Новиков
Примечание сделало эту новость еще более смешной)
+8
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Dorokhov Misha
в каждой бочке затычка.
+6
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Ярик01
Ответ pan_admiral
Я уверен это троллинг диванных экспертов и её хейтеров. Такого просто не может быть, чтобы она это всерьёз говорила.
Чтобы троллить, надо хоть что-то самой писать.
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yamkino1974
Ответ Yndestad
Блин, что будет, если степанову скрестить с ротенбергом?))
Будет Степбергановаротен
+2
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AlexZhano__
"Профессионалов, работающих в духе 21 века, в киноиндустрии не вижу. За одним исключением - Catalina Video"
+2
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xqystfsf7s
Ахахаххаа
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Ватная палочка
Позорница
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Фанат Сан-Марино
Наконец-то кто-то из известных спортсменов признался, что показ фильмов со Стивеном Сигалом - это профессионализм
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арап Петра Великого
Матч ТВ - очень уютная, удобная кормушка. Но это ненадолго.
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nolan_90
Прикольно как все эти товарищи лижут друг другу анэсы. В принципе, им сейчас все равно нечем заняться.
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selso99
Как же жаль, что Устюгов имеет отношение к этой сборной. Жаль, что Серёга не норвежец.
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Дмитрий Осипов
интересно, сколько ей платят за такие посты?
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aya
Матч ТВ в последнее время невозможно смотреть! Но приходится, ЛЧ например…
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SQem
Диана Гурская как автор новости сильнее бы смотрелась
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nasa937
Первый закон для лыжницы: Не подмажешь -не поедешь....
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Ярик01
Ответ AlexZhano__
"Профессионалов, работающих в духе 21 века, в киноиндустрии не вижу. За одним исключением - Catalina Video"
Погуглил, понятно ... а откуда ты такие названия знаешь?
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MikhaL
Жаба и гадюка нашли друг друга.
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R Kukhov
Ответ Yndestad
Блин, что будет, если степанову скрестить с ротенбергом?))
Солнцеликий
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XXXVI
Ответ Yndestad
Блин, что будет, если степанову скрестить с ротенбергом?))
Алиночка?
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