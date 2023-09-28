Вероника Степанова: «Професионалов, работающих в духе XXI века, в спортивной журналистике не вижу. За одним исключением – «Матч ТВ»
Вероника Степанова высказалась о спортивной журналистике в России.
«Пишущая журналистика в той же Скандинавии куда профессиональнее нашей. У наших «писцов» есть всего один жанр – длинное интервью со спортсменом обо всем на свете.
Корреспондент же Dagbladet или Nettavissen почти всегда пишет о проблеме – берет интервью у сразу нескольких спортсменов, приводит статистику, графики, все это сопровождается профессиональными фото, а не украденные из соцсетей спортсменов.
Понимаю, что так гораздо дольше, сложнее, дороже, но гораздо качественнее. А главное – такие материалы про лыжные гонки читают сотни тысяч. И это в маленькой Норвегии. А у наших – сотни, но только без тысяч.
А я вот как раз стараюсь для сотен тысяч выступать и писать. Без неумелых посредников. Найдутся умелые – будет другой разговор.
Пока я современных, работающих в духе XXI-го, а не прошлого века, профессионалов в спортивной журналистике не вижу. За одним большим исключением – «Матч ТВ».
Поэтому я и сотрудничаю с «Матчем». Поэтому лучшие лыжники – такие, как Легков или Панжинский, – закончив карьеру, идут комментаторами на «Матч», а не обозревателями в газеты/онлайн», – написала Степанова в своей колонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: раздел «Лыжи» на «Матч ТВ» сейчас выглядит так – только материалы от Степановой.
"Володя - единственный кто спасёт Русь, а едро - лучшая партия"
Подминают всю среду за бабки, а потом жалуются, что конкурентов нет
Все в курсе, кто работает на Матче сейчас.
Все в курсе, что на Матч ТВ у нее монополия.
Все в курсе, что норвежская спортивная журналистика в порядке. 70% новостей про лыжи на спортсе оттуда.
О чем новость? Что в нем нового.