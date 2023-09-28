Вероника Степанова: «Професионалов, работающих в духе XXI века, в спортивной журналистике не вижу. За одним исключением – «Матч ТВ»

Вероника Степанова высказалась о спортивной журналистике в России.

«Пишущая журналистика в той же Скандинавии куда профессиональнее нашей. У наших «писцов» есть всего один жанр – длинное интервью со спортсменом обо всем на свете.

Корреспондент же Dagbladet или Nettavissen почти всегда пишет о проблеме – берет интервью у сразу нескольких спортсменов, приводит статистику, графики, все это сопровождается профессиональными фото, а не украденные из соцсетей спортсменов.

Понимаю, что так гораздо дольше, сложнее, дороже, но гораздо качественнее. А главное – такие материалы про лыжные гонки читают сотни тысяч. И это в маленькой Норвегии. А у наших – сотни, но только без тысяч.

А я вот как раз стараюсь для сотен тысяч выступать и писать. Без неумелых посредников. Найдутся умелые – будет другой разговор.

Пока я современных, работающих в духе XXI-го, а не прошлого века, профессионалов в спортивной журналистике не вижу. За одним большим исключением – «Матч ТВ».

Поэтому я и сотрудничаю с «Матчем». Поэтому лучшие лыжники – такие, как Легков или Панжинский, – закончив карьеру, идут комментаторами на «Матч», а не обозревателями в газеты/онлайн», – написала Степанова в своей колонке.

ПРИМЕЧАНИЕ: раздел «Лыжи» на «Матч ТВ» сейчас выглядит так – только материалы от Степановой.