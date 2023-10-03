Замминистра спорта Байсултанов: «Как бы ни пыжились, меры защиты наших спортсменов сегодня не работают. Нужно создавать новые»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Одес Байсултанов Лыжи

Замминистра спорта РФ заявил, что меры защиты российских спортсменов не работают.

«На фоне санкционного давления нам нужно создавать новые нормативные направления и меры защиты наших спортсменов, потому что нынешние оставляют желать лучшего.

Как бы ни пыжились, меры защиты наших спортсменов сегодня не работают, потому что мы идем по накатанной дороге, которая выстроена нашими зарубежными партнерами. Давайте выстраивать собственные пути.

У регулятора должно быть право принятия решений. На сегодняшний день спортсмены бегут, потому что нет условий, как и что они должны сделать.

Мы еще даже не приняли решение – принимать участие в Олимпиаде или нет. Вроде там можем проползти, выступить...

Нейтральный атлет – это непонятно кто поехал и выступил непонятно за кого. Но юридического статуса этого понятия нет», – сказа Одес Байсултанов на форуме спорта и организаторов азартных игр в Москве. 

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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3 комментария

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Katerina Sunny
От чего они так упорно защищают спортменов?
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JimPark
Щас в иноагенты запишут
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Melnikov1968
И куда эти пути приведут в итоге? К Играм Дружбы и Брикс? Вообщем, как обычно, никакой конкретики, сплошная вода.
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