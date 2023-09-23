Тренер российских борцов Модосян: «Надеемся, что попадем на Олимпиаду. Сегодня все те, кто отменяет спорт, запутались – сами не понимают, чего творят»

Тренер сборной России по вольной борьбе рассчитывает на допуск к Олимпиаде-2024.

В сентябре на чемпионате мира в Белграде российские борцы вольного стиля завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Спортсмены выступали в нейтральном статусе.

– Вы в 1986 году стали победителем Игр доброй воли, которые проходили в Москве и были задуманы как альтернатива Олимпиаде. Сейчас в нашем спорте похожая ситуация. Как оцениваете такую тенденцию?

– Это вынужденная мера. Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами. А Игры доброй воли, Игры дружбы – это для материальной и духовной поддержки спортсменов.

У каждого спортсмена есть свои проблемы. Сильных нужно поддержать, чтобы они за собой повели других людей. Это все взаимосвязано, происходит цепная реакция. Когда ребенок видит [Абдулрашида] Садулаева или кого-то еще, то он же хочет быть на него похожим, понимаешь?

Молодежь растет, нация остается здоровой. Мы должны помочь сильным, чтобы то большинство слабых тянулось за ними. Люди ломаются в тяжелые времена. Надо поддерживать дух. Спорт и спортсмены должны быть, несмотря ни на что. У них должно быть будущее.

– Расскажите о планах сборной. Какие задачи стоят перед тренерским штабом теперь?

– Надеемся, что попадем на Олимпиаду. Никакой гарантии пока нет. Но я всегда мыслю оптимистично, думаю о хорошем. Политика – дело тонкое. Жизнь меняется, и я думаю, что так долго продолжаться не может. Настанет время, и справедливость восстановится.

Как бы ни было, каждый хочет жить спокойно. Спорт и творчество снова будут. У нас нет другого выхода. Спорт ведь разгружает человека. Это лучшее место для реализации и выплескивания эмоций.

Я бы не был в спорте, если бы я не любил людей. Почему я их должен ненавидеть? Я не понимаю. Сегодня все те, кто отменяет спорт, запутались. Они сами не понимают, чего творят. Они думают, что их это не коснется. Наркобароны тоже работают, деньги зарабатывают и думают, что они не станут наркоманами. Но жизнь – бумеранг. Я ничего не придумываю, но все возвращается. Это заложено природой.

Спорт и соревнования помогают становиться нормальным человеком. Между людьми происходят соревновательные отношения. Когда американцы встречают россиян, то мы обнимаемся. Любят друг друга. Все нормальные люди, такие же, как и мы, – сказал тренер сборной по вольной борьбе Владимир Модосян.