Лыжероллеры. Финал Кубка России. Краснов и Лукашова выиграли масс-старты

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) лыжероллеры Ксения Конохова Дарья Рогозина Андрей Краснов Евгений Кудрявцев Виктория Лукашова Илья Безгин Евгений Цепков Анастасия Гунтарева Никита Смирнов Лыжи

Андрей Краснов и Виктория Лукашова взяли золото финала Кубка России по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Финал Кубка России-2023

Бутурлиновка, Воронежская область

Масс-старт, свободный стиль

Женщины, 15 км

1. Виктория Лукашова – 26.28,1

2. Дарья Рогозина – 0,9 

3. Мария Попова – 1,1

4. Эвелина Сабанова – 1,5

5. Ксения Конохова – 2,1

6. Анастасия Гунтарева – 2,8

Мужчины, 25 км

1. Андрей Краснов– 41.06,4

2. Никита Смирнов – 0,9

3. Евгений Кудрявцев – 1,0

4. Илья Безгин – 1.05,6

5. Евгений Багрев – 1.06,7

6. Евгений Цепков – 1.06,8

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