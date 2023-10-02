Лыжероллеры. Финал Кубка России. Краснов и Лукашова выиграли масс-старты
Андрей Краснов и Виктория Лукашова взяли золото финала Кубка России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Финал Кубка России-2023
Бутурлиновка, Воронежская область
Масс-старт, свободный стиль
Женщины, 15 км
1. Виктория Лукашова – 26.28,1
2. Дарья Рогозина – 0,9
3. Мария Попова – 1,1
4. Эвелина Сабанова – 1,5
5. Ксения Конохова – 2,1
6. Анастасия Гунтарева – 2,8
Мужчины, 25 км
1. Андрей Краснов– 41.06,4
2. Никита Смирнов – 0,9
3. Евгений Кудрявцев – 1,0
4. Илья Безгин – 1.05,6
5. Евгений Багрев – 1.06,7
6. Евгений Цепков – 1.06,8
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