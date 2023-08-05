Пантрина и Ардашев выиграли коньковые «разделки» на Кубке Карелии по лыжероллерам, Ступак и Коростелев – 2-е

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Сергей Волков лыжероллеры Юлия Ступак (Белорукова) Сергей Ардашев Андрей Краснов Анастасия Фалеева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Савелий Коростелев Елизавета Пантрина (Бекишева) Александр Бакуров Кубок Карелии Лыжи

Елизавета Пантрина и Сергей Ардашев выиграли коньковые «разделки» на Кубке Карелии.

Лыжероллеры

Кубок Карелии

Гирвас

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Елизавета Пантрина – 25.47,56

2. Юлия Ступак – 0,01

3. Анастасия Фалеева – 0,26

4. Анастасия Прокофьева – 0,30

5. Анастасия Сидорова – 1,24

6. Екатерина Лянгина – 1,32

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Сергей Ардашев – 33.38,93

2. Савелий Коростелев – 0,03

3. Сергей Волков – 0,42

4. Андрей Краснов – 0,47

5. Александр Бакуров – 2,20

6. Кирилл Гужиев – 3,31

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