Пантрина и Ардашев выиграли коньковые «разделки» на Кубке Карелии по лыжероллерам, Ступак и Коростелев – 2-е
Елизавета Пантрина и Сергей Ардашев выиграли коньковые «разделки» на Кубке Карелии.
Лыжероллеры
Кубок Карелии
Гирвас
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Елизавета Пантрина – 25.47,56
2. Юлия Ступак – 0,01
3. Анастасия Фалеева – 0,26
4. Анастасия Прокофьева – 0,30
5. Анастасия Сидорова – 1,24
6. Екатерина Лянгина – 1,32
15 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Сергей Ардашев – 33.38,93
2. Савелий Коростелев – 0,03
3. Сергей Волков – 0,42
4. Андрей Краснов – 0,47
5. Александр Бакуров – 2,20
6. Кирилл Гужиев – 3,31
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