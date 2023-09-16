Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Белов, Семиков, Порошкин, Мельниченко выступят в квалификации классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Евгений Белов лыжероллеры Ермил Вокуев Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Александр Гребенько Андрей Краснов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

16 сентября на ЧР-2023 по лыжероллерам пройдет мужской классический спринт.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Мужчины

Спринт

Начало квалификации – 11.45, финал – после 13.00 по московскому времени. 

Старт-лист

2. Ермил Вокуев...

4. Илья Порошкин

5. Александр Гребенько

6. Андрей Мельниченко

7. Евгений Белов...

10. Дмитрий Жуль

11. Андрей Собакарев...

17. Сергей Ардашев...

19. Андрей Краснов...

23. Иван Якимушкин

24. Антон Тимашов

25. Илья Семиков...

28. Савелий Коростелев...

54. Александр Ившин

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке

 

 

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