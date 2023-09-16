Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Белов, Семиков, Порошкин, Мельниченко выступят в квалификации классического спринта

16 сентября на ЧР-2023 по лыжероллерам пройдет мужской классический спринт.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Мужчины

Спринт

Начало квалификации – 11.45, финал – после 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

2. ...

4.

5. Александр Гребенько

6.

7. ...

10.

11. Андрей Собакарев...

17. Сергей Ардашев...

19. Андрей Краснов...

23. Иван Якимушкин

24. Антон Тимашов

25. Илья Семиков...

28. Савелий Коростелев...

54. Александр Ившин

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке