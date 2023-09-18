Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Коростелев, Ардашев и Семиков выступят в классической «разделке» на 20 км
18 сентября на ЧР по лыжероллерам мужчины пробегут классическую «разделку».
Чемпионат России по лыжероллерам-2023
Малиновка, Архангельская область
Мужчины
20 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
Андрей Краснов
Сергей Ардашев
Илья Порошкин
Андрей Мельниченко
Евгений Белов
Савелий Коростелев
Илья Семиков
Иван Якимушкин
Иван Безматерных
Андрей Парфенов
Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке
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