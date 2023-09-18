Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Коростелев, Ардашев и Семиков выступят в классической «разделке» на 20 км

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Андрей Парфенов Евгений Белов лыжероллеры Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Сергей Ардашев Илья Порошкин Андрей Краснов Иван Безматерных Савелий Коростелев Лыжи

18 сентября на ЧР по лыжероллерам мужчины пробегут классическую «разделку».

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

Малиновка, Архангельская область

Мужчины

20 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

Андрей Краснов

Сергей Ардашев

Илья Порошкин

Андрей Мельниченко

Евгений Белов

Савелий Коростелев

Илья Семиков

Иван Якимушкин

Иван Безматерных

Андрей Парфенов

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке

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