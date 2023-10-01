Лыжероллеры. Klarälvsloppet. Риге победил в гонке на 90 км классическим стилем, Нортуг – 10-й

Теги результаты сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг лыжероллеры Калле Халварссон Эмиль Перссон Амунд Риге Оскар Опстад Вике Лыжи

Норвежец Амунд Риге победил в гонке на 90 км классическим стилем на лыжероллерном турнире Klarälvsloppet.

Лыжероллеры

Klarälvsloppet

Карлстад, Швеция

90 км, классический стиль 

Мужчины

1. Амунд Риге (Норвегия) – 3:22.27,7

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,3

3. Эмиль Перссон (Швеция) – 0,5

4. Магнус Вестерхайм (Норвегия) – 4,1

5. Стиан Хуэльгор (Норвегия) – 5,4

6. Сулен Ховланд (Норвегия) – 5,7...

10. Петтер Нортуг (Норвегия) – 6,4...

13. Калле Халварссон (Швеция) – 13,2

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