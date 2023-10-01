Лыжероллеры. Klarälvsloppet. Риге победил в гонке на 90 км классическим стилем, Нортуг – 10-й
Норвежец Амунд Риге победил в гонке на 90 км классическим стилем на лыжероллерном турнире Klarälvsloppet.
Лыжероллеры
Klarälvsloppet
Карлстад, Швеция
90 км, классический стиль
Мужчины
1. Амунд Риге (Норвегия) – 3:22.27,7
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,3
3. Эмиль Перссон (Швеция) – 0,5
4. Магнус Вестерхайм (Норвегия) – 4,1
5. Стиан Хуэльгор (Норвегия) – 5,4
6. Сулен Ховланд (Норвегия) – 5,7...
10. Петтер Нортуг (Норвегия) – 6,4...
13. Калле Халварссон (Швеция) – 13,2
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