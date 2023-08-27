Лыжероллеры. Alliansloppet. Бреннан и Мюльбак победили в коньковых «разделках» на 15 км, Петтер Нортуг – 10-й
На лыжероллерном фестивале Alliansloppet в Швеции прошли коньковые «разделки».
Американка Рози Бреннан и швед Алвар Мюльбак одержали победы.
Лыжероллеры
Alliansloppet
Тролльхеттан, Швеция
15 км, свободный стиль
Мужчины
1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 33.43,2
2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 15,1
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 16,2
4. Калле Халварссон (Швеция) – 28,0
5. Михал Новак (Чехия) – 45,8
6. Тео Шели (Франция) – 49,3...
10. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1.04,1
Женщины
1. Рози Бреннан (США) – 38.48,0
2. Катарина Хенниг (Германия) – 14,8
3. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 33,3
4. Линн Семскар (Швеция) – 1.00,6
5. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1.02,4
6. Жюльетт Дюкордо (Франция) – 1.09,0
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