Лыжероллеры. Alliansloppet. Бреннан и Мюльбак победили в коньковых «разделках» на 15 км, Петтер Нортуг – 10-й

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На лыжероллерном фестивале Alliansloppet в Швеции прошли коньковые «разделки».

Американка Рози Бреннан и швед Алвар Мюльбак одержали победы. 

Лыжероллеры

Alliansloppet

Тролльхеттан, Швеция

15 км, свободный стиль

Мужчины

1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 33.43,2

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 15,1

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 16,2

4. Калле Халварссон (Швеция) – 28,0

5. Михал Новак (Чехия) – 45,8

6. Тео Шели (Франция) – 49,3...

10. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1.04,1

Женщины

1. Рози Бреннан (США) – 38.48,0

2. Катарина Хенниг (Германия) – 14,8

3. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 33,3

4. Линн Семскар (Швеция) – 1.00,6

5. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1.02,4

6. Жюльетт Дюкордо (Франция) – 1.09,0

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