Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Шлинн и Риге выиграли классические масс-старты на 54 км, Клэбо – 11-й, Петтер Нортуг – 43-й

Норвежцы Астрид Ойре Шлинн и Амунд Риге выиграли масс-старты на 54 км классическим стилем на первом этапе лыжероллерной многодневки в норвежской Хитре.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

54 км, масс-старт, классический стиль

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:20.34,7

2. (Норвегия) – 14,3

3. (США) – 1.24,1

4. (Швеция) – 1.27,6

5. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1.27,9

6. Эмилие Флетен (Норвегия) – 2.03,5

Мужчины

1. Амунд Риге (Норвегия) – 2:02.05,9

2. Тома Жоли (Франция) – 0,1

3. (Норвегия) – 0,7

4. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 0,8

5. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) – 1,7

6. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2,3...

8. Макс Новак (Швеция) – 2,5...

11. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3,1...

13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,5

14. Ришар Жув (Франция) – 3,7

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,0...

22. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,8...

24. Ииво Нисканен (Финляндия) – 5,5

25. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 5,8...

30. Люка Шанава (Франция) – 52,4...

43. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.04,1...

68. Вильям Поромаа (Швеция) – 4.28,8