Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Шлинн и Риге выиграли классические масс-старты на 54 км, Клэбо – 11-й, Петтер Нортуг – 43-й
Норвежцы Астрид Ойре Шлинн и Амунд Риге выиграли масс-старты на 54 км классическим стилем на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в норвежской Хитре.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka
1-й этап
Хитра, Норвегия
54 км, масс-старт, классический стиль
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:20.34,7
2. Тириль Венг (Норвегия) – 14,3
3. Рози Бреннан (США) – 1.24,1
4. Майя Далквист (Швеция) – 1.27,6
5. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1.27,9
6. Эмилие Флетен (Норвегия) – 2.03,5
Мужчины
1. Амунд Риге (Норвегия) – 2:02.05,9
2. Тома Жоли (Франция) – 0,1
3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 0,7
4. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 0,8
5. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) – 1,7
6. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2,3...
8. Макс Новак (Швеция) – 2,5...
11. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3,1...
13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,5
14. Ришар Жув (Франция) – 3,7
15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,0...
22. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,8...
24. Ииво Нисканен (Финляндия) – 5,5
25. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 5,8...
30. Люка Шанава (Франция) – 52,4...
43. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.04,1...
68. Вильям Поромаа (Швеция) – 4.28,8
Комментарии