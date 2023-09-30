Юрий Бородавко: «Узнал от зарубежного журналиста о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО»

Юрий Бородавко рассказал, что знает об идее продлить отстранение россиян и после окончания СВО.

Накануне Международная федерация лыжного спорта ( ) продлила отстранение российских лыжников.

«Я бы сказал, что наш календарь достаточно сбалансированный. Мы создали свои внутренние соревнования по принципу этапов Кубка мира, который проходит с конца ноября по начало апреля.

Также проводится чемпионат России. Не забываем и про предстоящую Спартакиаду. У наших спортсменов будет не так много времени зимой, чтобы выдохнуть.

Что касается планов на Олимпиаду, тут большая ответственность лежит на наших политиках и спортивных функционерах, которые и так много работают в данном направлении. Наше же дело заключается в том, чтобы готовить спортсменов и помогать им добиваться высоких результатов.

Тем не менее сейчас очень высокая консолидация западных стран, и неизвестно, что нас ожидает после окончания СВО.

Общаясь с зарубежными журналистами, я узнал от одного из них о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО», – сказал тренер сборной России.