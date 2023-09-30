Юрий Бородавко: «Узнал от зарубежного журналиста о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО»
Юрий Бородавко рассказал, что знает об идее продлить отстранение россиян и после окончания СВО.
Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских лыжников.
«Я бы сказал, что наш календарь достаточно сбалансированный. Мы создали свои внутренние соревнования по принципу этапов Кубка мира, который проходит с конца ноября по начало апреля.
Также проводится чемпионат России. Не забываем и про предстоящую Спартакиаду. У наших спортсменов будет не так много времени зимой, чтобы выдохнуть.
Что касается планов на Олимпиаду, тут большая ответственность лежит на наших политиках и спортивных функционерах, которые и так много работают в данном направлении. Наше же дело заключается в том, чтобы готовить спортсменов и помогать им добиваться высоких результатов.
Тем не менее сейчас очень высокая консолидация западных стран, и неизвестно, что нас ожидает после окончания СВО.
Общаясь с зарубежными журналистами, я узнал от одного из них о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО», – сказал тренер сборной России.
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