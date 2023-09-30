Бородавко об отстранении российских лыжников: «Люди уже не скрывают, что недолюбливали нас. Раньше молчали и терпели, а теперь есть возможность придавить, придушить»

Тренер Юрий Бородавко высказался о продлении отстранения российских лыжников.

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) продлила отстранение на сезон-2023/24.

— Мы не ожидали какого‑то другого решения. В принципе, не было никаких предпосылок для допуска. Из всех высказываний, которые были в FIS от представителей других стран, мы ничего и не ждали, повторюсь.

— Все таки уже ко многим сейчас более теплая риторика. Почему в отношении лыж такое происходит?

— То, что раньше тщательно скрывалось, сейчас на поверхности. Люди уже не скрывают свое внутреннее состояние, что недолюбливали нас. Раньше молчали и терпели, а теперь у них есть возможность придавить, придушить. Ничего нового, люди больше выражают свои эмоции.

— Какое мнение у ребят? Ждали ли они другого поворота событий?

— У всех примерно одно мнение, никто не ждал этого заседания с точки зрения допуска. Все понимают, что происходит. Все понимают ситуацию, чего ждать от FIS и так далее.

— Можно ли уже точно сказать, что FIS теряет очередной сезон?

— Они ничего не теряют, — мы теряем. Они без нас прекрасно себя чувствуют, наслаждаются жизнью. Они убрали часть конкурентов, которые им мешали подниматься на призовые места. Они будут до конца биться за наше отстранение, они всегда хотели этого. Просто появился момент всё это легализовать, – рассказал .