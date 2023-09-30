Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

– Балом правят норвежцы.

– Все из‑за этого?

– Однозначно.

– Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Хоть когда‑то.

– Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций.

– Исключаем фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран?

– Не буду говорить, чтобы не подводить других людей, – сказала .

– Без каких-либо эмоций приняли старое‑новое решение?

– Ну, а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам.

Понятное дело, что прыжки на лыжах с трамплина, русские и лыжное двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно, – добавила глава .