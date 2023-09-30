Вяльбе о продлении отстранения: «Балом правят норвежцы. Другое решение примут, когда у международных организаций будет другое название»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

– Балом правят норвежцы.

– Все из‑за этого?

– Однозначно.

– Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Хоть когда‑то.

– Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций.

– Исключаем фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран?

– Не буду говорить, чтобы не подводить других людей, – сказала Вяльбе.

– Без каких-либо эмоций приняли старое‑новое решение?

– Ну, а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам.

Понятное дело, что прыжки на лыжах с трамплина, русские и лыжное двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно, – добавила глава ФЛГР.

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2 комментария

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Дэннис Молинарев
Другое название - это как? Международная федерация стреляющих лыжников?
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Йенс Мустерманн
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Балом правит король лыж Клэбо:
Приказал сначала перекроить календарь кубка мира под него. Выполнили.
Приказал укоротить гонку на ОИ с 50 км до 30. Выполнили.
Приказал отстранить Трубицына-сквад от международных соревнований, а теперь и продлить бан. Выполнили.
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