Вяльбе о продлении отстранения: «Балом правят норвежцы. Другое решение примут, когда у международных организаций будет другое название»
Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников.
Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.
– Балом правят норвежцы.
– Все из‑за этого?
– Однозначно.
– Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Хоть когда‑то.
– Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций.
– Исключаем фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран?
– Не буду говорить, чтобы не подводить других людей, – сказала Вяльбе.
– Без каких-либо эмоций приняли старое‑новое решение?
– Ну, а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам.
Понятное дело, что прыжки на лыжах с трамплина, русские и лыжное двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно, – добавила глава ФЛГР.
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