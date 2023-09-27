Замминистра спорта Морозов: «Все новые территориальные образования имеют право участвовать в соревнованиях на территории РФ»

Теги Министерство спорта России Политика Матч ТВ Алексей Морозов Легкая атлетика

В Минспорте рассказали об участии новых субъектов РФ в соревнованиях в России.

Замминистра спорта Алексей Морозов высказался об участии новых субъектов РФ в соревнованиях на территории России.

– Все новые территориальные образования (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) имеют право участвовать во всех соревнованиях, которые есть на территории РФ.

Если говорить про командные виды спорта, в частности, футбол, то есть позиция международных федераций – особый статус Крымской территории, командам оттуда запрещено участвовать в российских соревнованиях.

У нас есть наши нормативные акты, по которым регламентируется выступление спортсменов. Каких‑то нареканий по этой системе у нас не поступало.

– Какие меры принимаются для того, чтобы спортсменов из Крыма и новых регионов включить в российские соревнования?

– Работают органы исполнительной власти субъектов. Не секрет, что некоторые спортсмены, выступавшие за Украину, проходят процесс смены спортивного гражданства, выступают в сборных командах.

Может быть, еще не так активно развернулись в новых регионах. Этот процесс идет, – сказал Морозов

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Новые образования - похоже на описание раковых клеток
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Любезный Коссутий
новые образования могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. поаккуратнее с ними.
+14
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Jan Vorontsov
Ответ rdyabin@icloud.com
Отличная новость!
Выезд в Херсонскую область пробивать собрался? Есть бесплатный вариант.
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Roman Araslanov
Сказочный
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pazo
А типа командам из Запорожской области Украины УЕФА не запрещает участвовать в чемпионате России по футболу? Только Крыму.
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Anton Novikov
Ответ Jan Vorontsov
Выезд в Херсонскую область пробивать собрался? Есть бесплатный вариант.
Более того, весьма неплохо оплачиваемый
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СИ
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Ни о чем.
Когда крымские футбольные Федерации войдут в состав рфс?
Ссылка на Гражданство здесь ни катит.
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KMR
Крым 8 лет в любители принимали)
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ЫЫыыы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
Новые образования - похоже на описание раковых клеток
а это и есть смертельная болезнь для той страны где эти территории находились раньше по недоразумению.
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T622222
Ответ Jan Vorontsov
Выезд в Херсонскую область пробивать собрался? Есть бесплатный вариант.
Есть даже за 200К могут приплатить, но можно и 200 просто вернуться )
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