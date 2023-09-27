Замминистра спорта Морозов: «Все новые территориальные образования имеют право участвовать в соревнованиях на территории РФ»
В Минспорте рассказали об участии новых субъектов РФ в соревнованиях в России.
Замминистра спорта Алексей Морозов высказался об участии новых субъектов РФ в соревнованиях на территории России.
– Все новые территориальные образования (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) имеют право участвовать во всех соревнованиях, которые есть на территории РФ.
Если говорить про командные виды спорта, в частности, футбол, то есть позиция международных федераций – особый статус Крымской территории, командам оттуда запрещено участвовать в российских соревнованиях.
У нас есть наши нормативные акты, по которым регламентируется выступление спортсменов. Каких‑то нареканий по этой системе у нас не поступало.
– Какие меры принимаются для того, чтобы спортсменов из Крыма и новых регионов включить в российские соревнования?
– Работают органы исполнительной власти субъектов. Не секрет, что некоторые спортсмены, выступавшие за Украину, проходят процесс смены спортивного гражданства, выступают в сборных командах.
Может быть, еще не так активно развернулись в новых регионах. Этот процесс идет, – сказал Морозов.
Когда крымские футбольные Федерации войдут в состав рфс?
Ссылка на Гражданство здесь ни катит.