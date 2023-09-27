Замминистра спорта Морозов: «Никаких решений по «золотой сотне» сейчас нет. Обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять»

Замминистра спорта Морозов сообщил, что решений по «золотой сотне» пока нет.

Сегодня Алексей Морозов заявил, что Минспорт намерен ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять.

У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.

Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», – сказал Морозов.