Замминистра спорта Морозов: «Никаких решений по «золотой сотне» сейчас нет. Обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять»

Теги Министерство спорта России Алексей Морозов Легкая атлетика

Замминистра спорта Морозов сообщил, что решений по «золотой сотне» пока нет.

Сегодня Алексей Морозов заявил, что Минспорт намерен ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять.

У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.

Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», – сказал Морозов.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. Вспоминается старый анекдот.

Чтобы спасти страну решили ученые клонировать Сталина.
Ну, очнулся отец народов, оглядел ######, что вокруг творится и сказал:
- Товарищи, что бы спасти страну я имею 2 предложения:
Первое - расстрелять правительство в полном составе. Второе - перекрасить Кремль в зеленый цвет.
Кто-то не вытерпел и спрашивает:
- Товарищ Сталин, а кремль то зачем в зеленый перекрашивать?
Сталин с ухмылкой ответил:
- Я так и думал, что по первому пункту у нас разногласий не возникнет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А это спортсменам надо ? сомневаюсь. только вражду разжигать, да и мало сотни для всех видов спорта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну тут понятны решения - забрать паспорта у золотой сотни, выпускать за рубеж только в составе делегаций с представителями силовых структур, ну и деньжат из бюджета немного насыпать, чтобы сильно не возмущались
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
штрафной круг
Интересно они реально так и закрепят в законе слова "золотая сотня"?)) Не "перспективный спортсмен" или там "представитель спорта высоких достижений" а прям так вот золотая сотня.
Тогда еще надо платиновую десятку и бриллиантовую тройку...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Сколько можно повышать. Призовых мест всего 3, за которые положены денежные призы. Не факт, что спортсмен занял бы на международных соревнованиях призовое место (если бы там выступал), а значит не факт, что получил бы денежный приз. Зачем выделять эту сотню.
Например, кто у нас перешел, они бы заняли призовое место, если бы наши выступали. Нет. Так зачем их удерживать деньгами?. Как определить того, кто точно бы имел выгоду, выступая на международке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
По-моему, это какой-то бред, вся эта идея.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Начали делить шкуру неубитого медведя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Золотой миллиард придумали, золотая сотня обсуждается с экспертным сообществом, золотая лихорадка Минспорта продолжается. Дело за малым - найти золотую жилу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Можно ещё серебряную сотню и бронзовую. Короче, есть о чем подумать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Солотина
Ответ Ирина Иванова
Золотой миллиард придумали, золотая сотня обсуждается с экспертным сообществом, золотая лихорадка Минспорта продолжается. Дело за малым - найти золотую жилу.
Ещё есть золотая молодёжь, но это про другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий