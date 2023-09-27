Михаил Мишустин: «Мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с СНГ, ШОС и БРИКС»

Мишустин заявил, что РФ и Беларусь в условиях санкций должны создавать новые совместные соревнования.

«К сожалению, из-за незаконных санкций российские и белорусские атлеты столкнулись с ограничениями на участие во многих международных соревнованиях.

В этой ситуации мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, организация сотрудничества БРИКС.

В августе в Беларуси успешно прошли вторые Игры стран СНГ, где россияне и белорусы показали отличные результаты. Нам надо дальше подумать, как участвовать вместе в аналогичного рода соревнованиях», – сказал премьер-министр РФ.