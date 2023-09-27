Михаил Мишустин: «Мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с СНГ, ШОС и БРИКС»
Мишустин заявил, что РФ и Беларусь в условиях санкций должны создавать новые совместные соревнования.
«К сожалению, из-за незаконных санкций российские и белорусские атлеты столкнулись с ограничениями на участие во многих международных соревнованиях.
В этой ситуации мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, организация сотрудничества БРИКС.
В августе в Беларуси успешно прошли вторые Игры стран СНГ, где россияне и белорусы показали отличные результаты. Нам надо дальше подумать, как участвовать вместе в аналогичного рода соревнованиях», – сказал премьер-министр РФ.
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