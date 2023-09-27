Михаил Мишустин: «Мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с СНГ, ШОС и БРИКС»

Теги Политика ТАСС Михаил Мишустин Лыжи

Мишустин заявил, что РФ и Беларусь в условиях санкций должны создавать новые совместные соревнования.

«К сожалению, из-за незаконных санкций российские и белорусские атлеты столкнулись с ограничениями на участие во многих международных соревнованиях.

В этой ситуации мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, организация сотрудничества БРИКС.

В августе в Беларуси успешно прошли вторые Игры стран СНГ, где россияне и белорусы показали отличные результаты. Нам надо дальше подумать, как участвовать вместе в аналогичного рода соревнованиях», – сказал премьер-министр РФ. 

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7 комментариев

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Насонов Дмитрий
Главное побольше бессмысленных аббревиатур
+7
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Viks
Какие СНГ, ШОС и БРИКС» ? - СНГ мертво. ШОС и БРИКС чисто экономические соглашения, это НЕ союзы государств, у них нет никаких общих интересов, кроме торговли.
+5
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+3
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Антон Александров
"Напрасные слова - виньетка ложной сути" (с)
+4
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Дмитрий
Ответ Насонов Дмитрий
Главное побольше бессмысленных аббревиатур
Еще и в разделе лыжи, как высший стеб от спортса😂
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KMR
Ещё про ОДКБ бы вспомнил 😂
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Сим Сим
Сверху можно любого дерьма за бюджетные деньги навалить.
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Irina Kistler
Ответ Viks
Какие СНГ, ШОС и БРИКС» ? - СНГ мертво. ШОС и БРИКС чисто экономические соглашения, это НЕ союзы государств, у них нет никаких общих интересов, кроме торговли.
Профессионал вякает!РАНХиГС и ВШГУ ждут вас!- есть вакансии
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