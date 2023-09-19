Михаил Мамиашвили: «Надо не просто поехать на Олимпиаду в Париж, а достойно выступить, показать свои лучшие стороны»

Теги Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что россиянам нужно достойно выступить на ОИ-2024.

«Для начала надо завоевать лицензии, чтобы наши спортсмены имели право поехать на Олимпийские игры.

Хорошо, что Матыцин говорит о нашем возможном участии в Олимпиаде. Но надо не просто поехать в Париж следующим летом, а достойно выступить, показать свои лучшие стороны!» – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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1 комментарий

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David Rigert
запей холодной водой поездку на олимпиаду. Франция не выдаст визы.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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