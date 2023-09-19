Михаил Мамиашвили: «Надо не просто поехать на Олимпиаду в Париж, а достойно выступить, показать свои лучшие стороны»

Михаил Мамиашвили заявил, что россиянам нужно достойно выступить на ОИ-2024.

«Для начала надо завоевать лицензии, чтобы наши спортсмены имели право поехать на Олимпийские игры.

Хорошо, что Матыцин говорит о нашем возможном участии в Олимпиаде. Но надо не просто поехать в Париж следующим летом, а достойно выступить, показать свои лучшие стороны!» – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.