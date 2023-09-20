Минспорт РФ: «Интересы спортсменов являются приоритетными при принятии решения о выступлении на Олимпийских играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Министерство спорта России Париж-2024 Азат Кадыров Легкая атлетика

Минспорт России опубликовал заявление об участии спортсменов в Олимпиаде-2024.

Ранее замминистра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в Олимпиаде-2024: «Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку участников Игр дружбы».

«Министерство спорта РФ обеспечивает необходимые условия для защиты интересов российских спортсменов на международной арене и предусмотренных законодательством социальных выплат и гарантий.

На данный момент критерии МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх официально не определены, в связи с этим невозможно формирование конкретных регламентов.

Интересы спортсменов являются для Минспорта России приоритетными при обеспечении тренировочной и соревновательной деятельности, а также принятия решения о выступлении на Олимпийских играх.

При этом считаем неприемлемым выставление нашим спортсменам дискриминационных условий, не имеющих отношение к спортивному принципу», – говорится в сообщении Минспорта.

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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