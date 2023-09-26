Елена Вяльбе: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Томас Бах ЛГБТ Лыжи

Елена Вяльбе порекомендовала трансгендерам идти в фигурное катание.

«Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались.

В художественную гимнастику. Наверное, тоже будет очень весело. Но в циклических видах спорта – нет.

А вообще, я бы предложила сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как.

И вот пускай все эти люди, у которых мозги почему-то перестали работать нормально, которые, видимо, не от мамы и папы появились на свет, а от чего-то другого, вот пусть они там соревнуются.

И у них даже болельщики будут. Пусть он и возглавит это все. А нас, нормальных людей, пусть не трогают.

Вы что, думаете, что у нас в России найдется мужчина, который выйдет и скажет, что хочет с бабами бегать? Вы что, какие к черту трансгендеры в нашей стране. Да еще и в таком мужественном виде спорта, как лыжные гонки!» – сказала глава ФЛГР.

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30 комментариев

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Francesc Fàbregas
А люди потерявшие человеческое лицо куда должны идти?
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Duck Nightingale
А переделанные женщины? Пусть идут в лыжи
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Ярик01
Просто ради интереса, что "в таком мужественном виде спорта, как лыжные гонки" тогда делают вообще женщины?
И ты, в том числе что делала.
Желание соревноваться в мужественном виде деятельности это не подрыв скреп? Шла бы вместе с допинг-подругами по команде в фигурное катание , чтобы там над тобой смеялись.
Заодно посмеялись бы над Сметаниной, где женщиной и не пахло пока не состарилась.
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Адриана
За что она так с фигурные катанием? Фигуристки все очень красивые, а вот лыжницы часто похожи на мужиков, сама Вяльбе тому доказательство.
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4x Qqqq
Вяльбе пусть идёт борщи варить, хоть в чём-то на женщину похожа станет. А фигурное катание, как и любой другой вид спорта в подобном контексте, не трогает.
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haymaker
Ответ Адриана
За что она так с фигурные катанием? Фигуристки все очень красивые, а вот лыжницы часто похожи на мужиков, сама Вяльбе тому доказательство.
Потому и боится, что сама страшнее любого транса 😁
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Копатель морей
Опа. За такое Вяльбе теперь попадет в немилость у всех хозяек страны
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kirillgenius
Вяльбе свой аватар на sports давно видела? Пускай сначала посмотрит, а потом уже про трансгендеров рассуждать будет...
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maks44
А на это теперь Роднина должна ответить. Ждем-с...
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Ярик01
Ответ Роман Гущин
Не надо вообще вестись на весь этот бред. Есть мужчины и женщины, других полов учёные пока ещё не обнаружили)
У ученых свыше 80 лет есть люди с XXY, -хромосомами, женщины с XY, X и даже XXX-хромосомами, мужчины с XX, XYY-хромосомами, женщины с отключенным SRY, но кто-то все еще живёт во времена первой мировой войны по понятиям.
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KettyPerry
Ооо...щас фигурные ультрас тебя тетя съедят и даже пережёвывать не станут-)))) и это даже не шутка
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Лакс
ТАТ уже ответила и осудила Вяльбе.
Мало того что допинг для циклических видов считается допингом для координационного вида ФК, так еще трансов предлагает сплавлять в ФК.
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Туц
Не в ФК тоже не надо, и в гимнастику не дай бог. Вообще никуда не надо, пусть где нибудь отдельно соревнуются между собой не трогая нормальный спорт.
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Revery
Ответ maks44
А на это теперь Роднина должна ответить. Ждем-с...
Ей для начала ТАТ полную панамку напихает)) А потом оскорбленный в лучших чувствах Жулин))
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арап Петра Великого
От отличной спортсменки осталась одна "Вяльбе" ((
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Kareglazaya
Бред какой-то...
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SkierNSK
Это просто лучшее интервью Вяльбе для тематики спортса🤣
Там ещё про Лаврова, Степанову, Миронова ... есть, ещё на день хватит. Жаль только про лыжи там всего пару предложений 🤦
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Роман Гущин
Не надо вообще вестись на весь этот бред. Есть мужчины и женщины, других полов учёные пока ещё не обнаружили)
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Сергей Жарковский
Влезла в фигурное катание, ох и нажила себе врагов, отправила трансов в фигурку.
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spf12
Что удивительного, Вяльбе и Сталина одобряет.
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Ирина С
А чего это не в лыжные гонки? Там же женщина только до талии, а ниже - очень даже мужчина. Лорел Хаббард подтвердит!
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Сергей Орлов
Очень хочу чтобы её укусил какой-нибудь трансгендер.
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Маргарита В Сафронова
Ну да, наши девочки на раз любого транса сделают, но, всӗ-равно, не надо их нам. Нам свиих клоунов хватает.
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Лека-Лека
Вяльбе шла бы сама . А мы над ней поиздеваемся.
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BillShen
Воу) давайте тег фигурное катание, Вяльбе против фанатов Алины Загитовой - это будет вкусно)
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