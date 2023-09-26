Елена Вяльбе: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание»
Елена Вяльбе порекомендовала трансгендерам идти в фигурное катание.
«Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались.
В художественную гимнастику. Наверное, тоже будет очень весело. Но в циклических видах спорта – нет.
А вообще, я бы предложила сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как.
И вот пускай все эти люди, у которых мозги почему-то перестали работать нормально, которые, видимо, не от мамы и папы появились на свет, а от чего-то другого, вот пусть они там соревнуются.
И у них даже болельщики будут. Пусть он и возглавит это все. А нас, нормальных людей, пусть не трогают.
Вы что, думаете, что у нас в России найдется мужчина, который выйдет и скажет, что хочет с бабами бегать? Вы что, какие к черту трансгендеры в нашей стране. Да еще и в таком мужественном виде спорта, как лыжные гонки!» – сказала глава ФЛГР.
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И ты, в том числе что делала.
Желание соревноваться в мужественном виде деятельности это не подрыв скреп? Шла бы вместе с допинг-подругами по команде в фигурное катание , чтобы там над тобой смеялись.
Заодно посмеялись бы над Сметаниной, где женщиной и не пахло пока не состарилась.
Мало того что допинг для циклических видов считается допингом для координационного вида ФК, так еще трансов предлагает сплавлять в ФК.
Там ещё про Лаврова, Степанову, Миронова ... есть, ещё на день хватит. Жаль только про лыжи там всего пару предложений 🤦