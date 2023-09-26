Елену Вяльбе: «Большунов не матерится и относится к этому негативно. Даже я в его присутствии поняла, что не нужно употреблять такие слова»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов отучил Елену Вяльбе ругаться матом.

«Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.

Мы с Юрием Викторовичем (Бородавко) можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится.

Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», – сказала Вяльбе.

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