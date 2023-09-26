Елену Вяльбе: «Большунов не матерится и относится к этому негативно. Даже я в его присутствии поняла, что не нужно употреблять такие слова»

Александр Большунов отучил Елену Вяльбе ругаться матом.

« не матерится. И он к этому относится очень негативно. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.

Мы с Юрием Викторовичем ( ) можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится.

Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», – сказала .