Елену Вяльбе: «Большунов не матерится и относится к этому негативно. Даже я в его присутствии поняла, что не нужно употреблять такие слова»
Александр Большунов отучил Елену Вяльбе ругаться матом.
«Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.
Мы с Юрием Викторовичем (Бородавко) можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится.
Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», – сказала Вяльбе.
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