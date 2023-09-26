Елена Вяльбе о российских спортсменах, меняющих гражданство: «Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут»
Елена Вяльбе уверена, что среди лыжников нет желающих сменить гражданство.
«Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба. Для меня они, может быть, иногда ценнее, чем дети родные. И я очень хочу, чтобы они были великими.
Но эта ситуация не дает мне никакого права сказать, что едем (на Олимпийские игры), несмотря ни на что.
Спорт с детства должен приучать к любви к Родине. Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут, поверьте мне», – сказала Вяльбе.
И, если вдруг, для вас Патриотизм опередляется как Любовь к Родине, то можете ли вы заодно дать определение слову Любовь?
99% что кроме общих пустых известных формулировок вы ничего не скажете.
Про "ценнее, чем дети родные" - тут понятно, почему-то сын в Эстонии до 12 лет у тебя прожил.