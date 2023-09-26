Елена Вяльбе о российских спортсменах, меняющих гражданство: «Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе уверена, что среди лыжников нет желающих сменить гражданство.

«Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба. Для меня они, может быть, иногда ценнее, чем дети родные. И я очень хочу, чтобы они были великими.

Но эта ситуация не дает мне никакого права сказать, что едем (на Олимпийские игры), несмотря ни на что.

Спорт с детства должен приучать к любви к Родине. Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут, поверьте мне», – сказала Вяльбе.

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7 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ Лизавета Анна -Мария
К сожалению, сейчас для многих слова "патриотизм", " родина"- пустые слова, ни о чём не говорящие. Запретить менять гражданство или ехать на олимпиаду - да можно. Но если чуть изменят условия допуска последней- поедут и под "белой тряпкой"...
Если для вас эти слова такие прям не пустые, и о чем то говорящие, то вы сами можете дать определение словам Родина и Патриотизм?
И, если вдруг, для вас Патриотизм опередляется как Любовь к Родине, то можете ли вы заодно дать определение слову Любовь?
99% что кроме общих пустых известных формулировок вы ничего не скажете.
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Ярик01
Понятие Родина не имеет отношения к гражданству. Тем более зачастую без отказа от прежнего.
Про "ценнее, чем дети родные" - тут понятно, почему-то сын в Эстонии до 12 лет у тебя прожил.
+3
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comewhatmay
"И там они Родину себе не найдут, поверьте мне", – сказала Вяльбе. --- А кто сказал, что они ее собираются там искать?
+1
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Дмитрий
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ta-tosha
Нужно разделять понятия родина и государство. Родину точно не найдут, а государство - аж бегом
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