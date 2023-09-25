Юрий Бородавко: «Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желание поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Юрий Бородавко сказал, что российские лыжники не хотят ехать на Игры без флага.

«Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желание поехать на в нейтральном статусе, тем более при выполнении тех требований, которые нам предъявляют. Но ничего, все тренируются всё равно, готовятся.

Что касается Саши Большунова, у него действительно в трех километрах от границы живут родители, фактически на передовой. Уже были «прилеты», разбомбили колодец, часть дома. Поэтому постоянный стресс, Саша переживает, конечно. Ожидание, постоянные звонки.

Все мы ему сочувствуем и волнуемся, хочется, чтобы родители все-таки уехали в более безопасное место. Но Александр Иванович не хочет бросать хозяйство, большой дом. Надеемся, всё будет в порядке», – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.