Юрий Бородавко: «Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желание поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпиада-2026 Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко сказал, что российские лыжники не хотят ехать на Игры без флага.

«Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желание поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, тем более при выполнении тех требований, которые нам предъявляют. Но ничего, все тренируются всё равно, готовятся.

Что касается Саши Большунова, у него действительно в трех километрах от границы живут родители, фактически на передовой. Уже были «прилеты», разбомбили колодец, часть дома. Поэтому постоянный стресс, Саша переживает, конечно. Ожидание, постоянные звонки.

Все мы ему сочувствуем и волнуемся, хочется, чтобы родители все-таки уехали в более безопасное место. Но Александр Иванович не хочет бросать хозяйство, большой дом. Надеемся, всё будет в порядке», – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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4 комментария

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Ковид 07.10.52
Я не понимаю чего эти здоровые мужики, которые за сво сидят в тылу, тем более когда у одного военного даже дом разбомбили...наверное мало платят по контракту....
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Щеглот
Ответ Анюточка Колыханова
Лыжники вроде если я не ошибаюсь в 2018 и 2022 выступали под нейтральным флагом
да два месяца назад Червоткин черным по белому говорил, что вполне готов ехать.
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