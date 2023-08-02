Юрий Бородавко: «Непряева теряет кондиции из‑за отсутствия конкуренции. Не за горами время, когда нас допустят, более высокое функциональное состояние должно быть»

Юрий Бородавко объяснил, почему олимпийская чемпионка Наталья Непряева теряет кондиции.

В июле группа Бородавко проводила сбор в Малиновке. В ходе контрольных тренировок Непряева выиграла личный спринт, а также гонки на 10 и 30 км.

«Уровень конкуренции в России, особенно в женском составе, значительно ниже. Наталья постепенно, на мой взгляд, теряет спортивные кондиции, прежде всего из‑за отсутствия конкуренции, приходится ее искусственно заставлять, чтобы она сама себя могла мотивировать удерживать этот уровень.

Потому что не за горами то время, когда нас допустят, более высокое функциональное состояние должно быть», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Также Бородавко оценил результаты трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который на сборе в Малиновке выиграл гонку на 30 км, а в спринте стал вторым.

«Никто ни с кем не соревнуется, не стоит задачи обыграть любой ценой. В этом году у него пока меньше срывов, в прошлом году выпал август из‑за рождения дочери, были болезни», – отметил тренер.