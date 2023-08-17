«Пусть это будет сюрпризом. Это интересно и нам, и им». Пак об идее шоу с биатлонистами и лыжниками
В СБР рассказали о возможном проведении шоу с биатлонистами и лыжниками.
«Мы общались с Еленой Валерьевной (Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) насчет этого, но пусть это будет сюрпризом.
Это интересно и нам, и им, но теперь надо найти место проведения, место в календаре и того, кто будет транслировать это», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
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