«Пусть это будет сюрпризом. Это интересно и нам, и им». Пак об идее шоу с биатлонистами и лыжниками

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В СБР рассказали о возможном проведении шоу с биатлонистами и лыжниками.

«Мы общались с Еленой Валерьевной (Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) насчет этого, но пусть это будет сюрпризом.

Это интересно и нам, и им, но теперь надо найти место проведения, место в календаре и того, кто будет транслировать это», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

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