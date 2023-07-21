Вяльбе о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон: «Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода не связывались»

Елена Вяльбе прокомментировала информацию о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».

«Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода в другой вид спорта не связывались.

Про перспективы ничего сказать не могу. Удачи только пожелаю!» – сказала глава .

Лыжники Кирилл Киливнюк и Алина Шестакова перешли в биатлон («Радиолыжи»)