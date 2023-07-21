Вяльбе о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон: «Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода не связывались»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе переходы Кирилл Киливнюк Алина Шестакова Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала информацию о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».

«Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода в другой вид спорта не связывались.

Про перспективы ничего сказать не могу. Удачи только пожелаю!» – сказала глава ФЛГР.

Лыжники Кирилл Киливнюк и Алина Шестакова перешли в биатлон («Радиолыжи»)

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