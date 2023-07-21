Вяльбе о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон: «Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода не связывались»
Елена Вяльбе прокомментировала информацию о переходе Киливнюка и Шестаковой в биатлон.
Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».
«Это не члены сборных команд России, поэтому со мной по поводу перехода в другой вид спорта не связывались.
Про перспективы ничего сказать не могу. Удачи только пожелаю!» – сказала глава ФЛГР.
Лыжники Кирилл Киливнюк и Алина Шестакова перешли в биатлон («Радиолыжи»)
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