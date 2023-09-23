Клэбо о сборной Норвегии: «Нужно хорошо относиться к людям и понимать, что у спортсменов тоже есть права»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо рассказал, почему не подписал соглашение со сборной Норвегии.

«Нужно хорошо относиться к людям. И для этого вы должны быть открытыми, вы должны иметь ценности от всего сердца. Я не думаю, что у Федерации лыжных видов спорта Норвегии этого сейчас нет. Но они балансируют на канате, принимая очень краткосрочные решения, не думая о спортсменах. Я чувствую, что спортсмены у них далеко не в приоритете, что считаю неправильным.

Надеюсь, в будущем я не откажусь от сборной. Я считаю, что национальная сборная – это хорошо. Я просто думаю, что важно, чтобы спортсменам отдавался приоритет, и чтобы Федерация и ее лидеры немного поменяли мышление и приоритеты. В противном случае, я думаю, они могут разрушить все.

Я долгое время занимаюсь защитой прав спортсменов. Я всегда считал это важным. Я хочу помочь сборной. Я думаю, что для национальной сборной важно иметь спортсменов, а спортсмены должны помогать Федерации со спонсорами, они должны посещать различные сборы и тому подобное.

И я только за. Приятно участвовать в подобных вещах, потому что я знаю, что это важно. Но я также считаю, что Федерации нужно понимать, что у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей. Мне важно, чтобы такие вещи были указаны в контракте, чтобы его можно было подписать», – рассказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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4 комментария

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SkierNSK
Клэбо спас мир от ковида, помог уйгурам, теперь можно и за права спортсменов побороться, явно лучше звучит, чем "у нас с федерацией финансовые споры"😅
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Ksenia RN
От это завернул! Чел, который всеми пятью конечностями выступает за отстранение соперников из-за политоты, заливает про "ценности от всего сердца" (как бы это на самом деле не переводилось с норвежского на человеческий). Они там точно в какой-то своей вселенной живут.
+2
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Щеглот
Ну и поток сознания. Никакой конкретики, сплошная вода.

По похоже версия с рекламодателями соответствует действительности. А из этого следует вот что.

Йося хочет грести под себя любимого всё: призовые - ему, рекламные - ему, все ему, а федерации - шиш.

Послушайте, с точки зрения федерации лыжник - это наемный работник, не более. Зачем организации такой наемник, который не приносит прибыли? Который всю прибыль себе забирает. Ну зачем он нужен?

Организация искуственно сделала из Клэбо суперзвезду. Восхваляла его и возвеличивала. Именно для того, чтобы рекламодатели обратили на него внимание. И рассчитывала зарабатывать на этом и тратить в том числе на тех лыжников, которые остались в тени, чтобы они просто не умерли с голоду.

Но жадный Йося не собирается ни с кем делится. - Я, - говорит, - за спортсменов! Ты не за спортсменов, ты за себя. Тебе-то хорошо, у тебя и призовые и спонсоры, а другим что делать? У них и спонсоров нет, потому что все внимание на тебя; и призовых особо нет.
+1
-1
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Rodgeras
- Разумеется, это не относится к русским, добавил Клэбо.
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