Клэбо о сборной Норвегии: «Нужно хорошо относиться к людям и понимать, что у спортсменов тоже есть права»
Йоханнес Клэбо рассказал, почему не подписал соглашение со сборной Норвегии.
«Нужно хорошо относиться к людям. И для этого вы должны быть открытыми, вы должны иметь ценности от всего сердца. Я не думаю, что у Федерации лыжных видов спорта Норвегии этого сейчас нет. Но они балансируют на канате, принимая очень краткосрочные решения, не думая о спортсменах. Я чувствую, что спортсмены у них далеко не в приоритете, что считаю неправильным.
Надеюсь, в будущем я не откажусь от сборной. Я считаю, что национальная сборная – это хорошо. Я просто думаю, что важно, чтобы спортсменам отдавался приоритет, и чтобы Федерация и ее лидеры немного поменяли мышление и приоритеты. В противном случае, я думаю, они могут разрушить все.
Я долгое время занимаюсь защитой прав спортсменов. Я всегда считал это важным. Я хочу помочь сборной. Я думаю, что для национальной сборной важно иметь спортсменов, а спортсмены должны помогать Федерации со спонсорами, они должны посещать различные сборы и тому подобное.
И я только за. Приятно участвовать в подобных вещах, потому что я знаю, что это важно. Но я также считаю, что Федерации нужно понимать, что у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей. Мне важно, чтобы такие вещи были указаны в контракте, чтобы его можно было подписать», – рассказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
По похоже версия с рекламодателями соответствует действительности. А из этого следует вот что.
Йося хочет грести под себя любимого всё: призовые - ему, рекламные - ему, все ему, а федерации - шиш.
Послушайте, с точки зрения федерации лыжник - это наемный работник, не более. Зачем организации такой наемник, который не приносит прибыли? Который всю прибыль себе забирает. Ну зачем он нужен?
Организация искуственно сделала из Клэбо суперзвезду. Восхваляла его и возвеличивала. Именно для того, чтобы рекламодатели обратили на него внимание. И рассчитывала зарабатывать на этом и тратить в том числе на тех лыжников, которые остались в тени, чтобы они просто не умерли с голоду.
Но жадный Йося не собирается ни с кем делится. - Я, - говорит, - за спортсменов! Ты не за спортсменов, ты за себя. Тебе-то хорошо, у тебя и призовые и спонсоры, а другим что делать? У них и спонсоров нет, потому что все внимание на тебя; и призовых особо нет.