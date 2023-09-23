Клэбо о сборной Норвегии: «Нужно хорошо относиться к людям и понимать, что у спортсменов тоже есть права»

Йоханнес Клэбо рассказал, почему не подписал соглашение со сборной Норвегии.

«Нужно хорошо относиться к людям. И для этого вы должны быть открытыми, вы должны иметь ценности от всего сердца. Я не думаю, что у лыжных видов спорта Норвегии этого сейчас нет. Но они балансируют на канате, принимая очень краткосрочные решения, не думая о спортсменах. Я чувствую, что спортсмены у них далеко не в приоритете, что считаю неправильным.

Надеюсь, в будущем я не откажусь от сборной. Я считаю, что национальная сборная – это хорошо. Я просто думаю, что важно, чтобы спортсменам отдавался приоритет, и чтобы Федерация и ее лидеры немного поменяли мышление и приоритеты. В противном случае, я думаю, они могут разрушить все.

Я долгое время занимаюсь защитой прав спортсменов. Я всегда считал это важным. Я хочу помочь сборной. Я думаю, что для национальной сборной важно иметь спортсменов, а спортсмены должны помогать Федерации со спонсорами, они должны посещать различные сборы и тому подобное.

И я только за. Приятно участвовать в подобных вещах, потому что я знаю, что это важно. Но я также считаю, что Федерации нужно понимать, что у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей. Мне важно, чтобы такие вещи были указаны в контракте, чтобы его можно было подписать», – рассказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.