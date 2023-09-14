В норвежской федерации завели внутреннее дело после слов сервисмена Клэбо. Он рассказал об издевательствах и гомофобных плакатах в вакс-кабине
Норвежская федерация начала расследование после заявлений сервисмена Клэбо.
Фруде Педерсен отвечал за подготовку лыж пятикратного олимпийского чемпиона с 2017 по 2023 год.
Смазчик рассказал, что одна из лучших пар лыж Клэбо пропала за несколько дней до коньковой «разделки» на ЧМ-2023, где норвежец занял 4-е место. За два часа до старта их вернули на место в испорченном состоянии.
Педерсен сообщил и о других «неприемлемых случаях» за время его работы в команде.
По его словам, он подвергался издевательствам и запугиванию, в вакс-трейлере несколько раз появлялись плакаты гомофобного содержания. Также перед одной из гонок пропал его комплект смазочных материалов.
«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят.
Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия.
Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы», – сказал Педерсен.
12 сентября Федерация лыжных видов спорта Норвегии открыла внутреннее дело для выяснения обстоятельств, связанных с заявлениями сервисмена. В настоящее время ведется расследование.
«У нас должна быть рабочая обстановка, где люди относятся друг к другу с уважением. Мы не приемлем никаких форм притеснений, дискриминации или другого неподобающего поведения по отношению к коллегам», – заявил генеральный секретарь федерации Арне Бауманн.
Сервисмен Клэбо рассказал, что одну из лучших пар лыж Йоханнеса испортили перед «разделкой» на ЧМ-2023
«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?
думаешь не случайно?)
Не зря тебя назвали Педерсеном
Педерсен такой Педерсен
Один раз всем - не Педерсен
Во-первых пропала лучшая пара лыж. Исчезла. Испарилась.
Лыжи такого уровня - это несколько тысяч долларов. Возможно несколько десятков. Проще говоря - цена автомобиля.
Что делают люди, когда у них пропадает автомобиль? Они как минимум орут: - Караул! Ограбили! А самые сообразительные даже обращаются в полицию.
Вот возьмем для примера отнюдь не титана мысли нашего С. Устюгова. Когда он доразбрасывался своими велосипедом, что его наконец сперли, то даже он, Устюгов, написал в инстаграмме, что намерен идти жаловаться в полицию. И наверняка сходил бы, если не верные друзья, которые наперебой стали отговаривать Сережу. Мол чего ходить, все равно не найдут. Ну а Сережу вы знаете - ему два раза предлагать никуда не ходить не надо :) Хотя с другой стороны мог бы и жену попросить метнуться собольком туда-обратно.. Впрочем мы отвлеклись.
Так вот, лыжи сперли - и тишина.
Дальше больше - лыжи чудесным образом появились :)
Послушайте, это там, где у них лыжи - это же не проходной двор, черт побери. Ходи кто хочешь, бери что хочешь. Любой опер нашел бы злоумышленника в два счета - опросил бы пару десятков человек, кто, как, когда. Сопоставил бы показания и все бы стало ясно.
Ничего этого не было сделано. А учитывая как Йося любит закатывать скандалы по поводу и без, любит суды и тяжбы, так вдвойне странно почему молчали в тряпочку.