В норвежской федерации завели внутреннее дело после слов сервисмена Клэбо. Он рассказал об издевательствах и гомофобных плакатах в вакс-кабине

Норвежская федерация начала расследование после заявлений сервисмена Клэбо.

Фруде Педерсен отвечал за подготовку лыж пятикратного олимпийского чемпиона с 2017 по 2023 год.

Смазчик рассказал, что одна из лучших пар лыж Клэбо пропала за несколько дней до коньковой «разделки» на ЧМ-2023, где норвежец занял 4-е место. За два часа до старта их вернули на место в испорченном состоянии.

Педерсен сообщил и о других «неприемлемых случаях» за время его работы в команде.

По его словам, он подвергался издевательствам и запугиванию, в вакс-трейлере несколько раз появлялись плакаты гомофобного содержания. Также перед одной из гонок пропал его комплект смазочных материалов.

«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят.

Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия.

Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы», – сказал Педерсен.

12 сентября Федерация лыжных видов спорта Норвегии открыла внутреннее дело для выяснения обстоятельств, связанных с заявлениями сервисмена. В настоящее время ведется расследование.

«У нас должна быть рабочая обстановка, где люди относятся друг к другу с уважением. Мы не приемлем никаких форм притеснений, дискриминации или другого неподобающего поведения по отношению к коллегам», – заявил генеральный секретарь федерации Арне Бауманн.

Сервисмен Клэбо рассказал, что одну из лучших пар лыж Йоханнеса испортили перед «разделкой» на ЧМ-2023

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?