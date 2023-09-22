Вероника Степанова о ЧМ по борьбе: «Уверена, никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали. И лыжники не будут!»

Лыжница Вероника Степанова высказалась об участии россиян в ЧМ-2023 по борьбе.

мира по борьбе проходит сейчас в Белграде. Российские спортсмены выступают там в нейтральном статусе.

«Сборная страны под руководством Мамиашвили блестяще выступает на чемпионате мира. Поправьте меня, если что‑то пропустила, но это первый мировой чемпионат в олимпийском виде спорта, где все наши сильнейшие принимают участие, борются и побеждают.

И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран – никто от схваток с нашими не отказался – ни американцы, ни французы. Никто!

Михаил Геразиевич Мамиашвили большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе – два руководителя спортивных федераций, которые жесткого отношения к отстранению российских спортсменов не скрывали изначально. И никаких «бумаг, что страна плохая», его борцы не подписывали, я абсолютно уверена. И лыжники не будут!

При всей моей радости за успехи борцов я не упустила две важные детали: чемпионат проходит в Сербии, и руководитель Объединенного мира борьбы тоже серб.

Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». Кстати, молодежную сборную по борьбе испанцы чуть раньше на чемпионат Европы не пустили – просто визы не дали.

Согласитесь, есть разница между «соперники отказались состязаться» и «власти страны визы не дали», – написала в колонке для «Матч ТВ».

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?