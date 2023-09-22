Вероника Степанова о ЧМ по борьбе: «Уверена, никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали. И лыжники не будут!»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась об участии россиян в ЧМ-2023 по борьбе.

Чемпионат мира по борьбе проходит сейчас в Белграде. Российские спортсмены выступают там в нейтральном статусе. 

«Сборная страны под руководством Мамиашвили блестяще выступает на чемпионате мира. Поправьте меня, если что‑то пропустила, но это первый мировой чемпионат в олимпийском виде спорта, где все наши сильнейшие принимают участие, борются и побеждают.

И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран – никто от схваток с нашими не отказался – ни американцы, ни французы. Никто!

Михаил Геразиевич Мамиашвили большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе – два руководителя спортивных федераций, которые жесткого отношения к отстранению российских спортсменов не скрывали изначально. И никаких «бумаг, что страна плохая», его борцы не подписывали, я абсолютно уверена. И лыжники не будут!

При всей моей радости за успехи борцов я не упустила две важные детали: чемпионат проходит в Сербии, и руководитель Объединенного мира борьбы тоже серб.

Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». Кстати, молодежную сборную по борьбе испанцы чуть раньше на чемпионат Европы не пустили – просто визы не дали.

Согласитесь, есть разница между «соперники отказались состязаться» и «власти страны визы не дали», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?

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25 комментариев

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Savarona25
Разве где-то звучало, что надо что-то подписать с формулировкой "страна плохая"? Степанова прямо из спортивных штанов выпрыгивает чтобы ее заметили и отметили.
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Регион-36
Степанова, это кто, борец за права российских спортсменов, ? Вот уж реально, дай дураку Богу молиться, он лоб расшибет. молчи лучше.
А вообще, смешно будет, когда степашка и в думу не попадет и как спортсменка закончилась.
+24
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Dmitriy Racheev
Борцы - молодцы, ты-то здесь причём?
+13
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Павел Мельников
А Степановой и такую бумажку предлагать не станут.
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Олег Кузнецов
Ответ Savarona25
Разве где-то звучало, что надо что-то подписать с формулировкой "страна плохая"? Степанова прямо из спортивных штанов выпрыгивает чтобы ее заметили и отметили.
Уймите уже Дениса Трунова, как пятница, так посты Степановой начинают появляться.
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Nachalnik
Папик все таки крут, в борьбе тоже разбирается
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Ковид 07.10.52
Страна у нас хорошая и никто не просит, чтобы говорили, что плохая...опять страну перепутала с окружением хозяина пятой точкой по Шевчуку....
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Али Алиев
Вяльбе то при чем?
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Andrew Sports New
А совесть у тебя, Степанова, есть? Почему бы не признать, что страна плохая, если это правда?
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Koulmann
Новости для этой инфосороки:
1) этот чемпионат должен был пройти в России
2) Россияне выступают в нейтральном статусе, без гимна, флага и своих национальных цветов.
3) Борцы прошли проверку и комиссию, часть отсеяли
4) Руки пожимают русским не все.

Ничего не поменялось. "Неприемлимые" условия МОК оказались вполне приемлемы. Борцы переступили через всю это турбопатриотичную токсичную истерику и поехали выступать "вне политики".

А это инфосорока выдаёт это за успех. Главное, вовремя переобуться, молодец! Большой потенциал для Госдумы.
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JIEOMEC
как понять плохая страна?
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Биомеханоид
Годная аналитика подъехала
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Геннадий Томилин
Тебя забыли спросить
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KirGre
Я поправлю , дзюдо было первым и там два золото , а дзюдо , это не какая-то борьба- чемпионат трёх стран
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sava k
Что успели купить, туда и пускают...
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AaA
Объявилась, не запылилась!. Тьфу, конечно же объявился...
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Ran_dom
Степанова ура-патриотка, хочет в Госдуму
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papadok
А Елена Валерьевна своих питомцев тоже при случае по мусалам съездить может?
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Koulmann
И да, инфосорока, не все сильнейшие выступают. 26 атлетов отсеяли при проверке.
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brig_Mercury
На борьбу в купальниках Степановой с Йохауг на ковре я бы посмотрел. Она ведь об этом?
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Atsuktuvas
Опять успехи и победы...
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