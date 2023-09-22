Вероника Степанова о ЧМ по борьбе: «Уверена, никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали. И лыжники не будут!»
Лыжница Вероника Степанова высказалась об участии россиян в ЧМ-2023 по борьбе.
Чемпионат мира по борьбе проходит сейчас в Белграде. Российские спортсмены выступают там в нейтральном статусе.
«Сборная страны под руководством Мамиашвили блестяще выступает на чемпионате мира. Поправьте меня, если что‑то пропустила, но это первый мировой чемпионат в олимпийском виде спорта, где все наши сильнейшие принимают участие, борются и побеждают.
И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран – никто от схваток с нашими не отказался – ни американцы, ни французы. Никто!
Михаил Геразиевич Мамиашвили большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе – два руководителя спортивных федераций, которые жесткого отношения к отстранению российских спортсменов не скрывали изначально. И никаких «бумаг, что страна плохая», его борцы не подписывали, я абсолютно уверена. И лыжники не будут!
При всей моей радости за успехи борцов я не упустила две важные детали: чемпионат проходит в Сербии, и руководитель Объединенного мира борьбы тоже серб.
Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». Кстати, молодежную сборную по борьбе испанцы чуть раньше на чемпионат Европы не пустили – просто визы не дали.
Согласитесь, есть разница между «соперники отказались состязаться» и «власти страны визы не дали», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».
Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?
А вообще, смешно будет, когда степашка и в думу не попадет и как спортсменка закончилась.
1) этот чемпионат должен был пройти в России
2) Россияне выступают в нейтральном статусе, без гимна, флага и своих национальных цветов.
3) Борцы прошли проверку и комиссию, часть отсеяли
4) Руки пожимают русским не все.
Ничего не поменялось. "Неприемлимые" условия МОК оказались вполне приемлемы. Борцы переступили через всю это турбопатриотичную токсичную истерику и поехали выступать "вне политики".
А это инфосорока выдаёт это за успех. Главное, вовремя переобуться, молодец! Большой потенциал для Госдумы.