Михаил Мамиашвили: «На ЧМ традиционно дружеская атмосфера. К сожалению, наши украинские братья выпадают из этой доброй семьи»

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная Украины Матч ТВ Заурбек Сидаков Ахмед Усманов Борьба

Михаил Мамиашвили рассказал о взаимодействии россиян с украинскими борцами.

На чемпионате мира в Белграде украинец Василий Михайлов отказался фотографироваться на пьедестале с победителем турнира россиянином Ахмедом Усмановым. Помимо этого, украинские борцы отказывались пожимать россиянам руку после поединков. 

— Как вы оцените все эти случаи с украинскими борцами?

— Здесь на чемпионате мира традиционно дружеская борцовская атмосфера. К сожалению, наши украинские братья выпадают из этой сильной, мужественной, доброй семьи. Надеюсь, что это ненадолго, и мы снова вернемся с ними к рукопожатиям. Мы от них не отходили.

Я убежден, все закончится дружбой, отношениями, и мы снова будем вместе созидать, и каждый будет пытаться сделать максимум для своей страны на мирном поприще.

— У Усманова первая золотая медаль в этом весе для России.

— От души поздравляю его. Он настолько хладнокровно выступал здесь. Видя невозмутимость этого гиганта, ни у кого не было сомнений, что в нужный момент он сделает результат.

— Заурбек Сидаков, выигравший здесь золото, — красавчик?

— Сидаков — достойный сын великого осетинского народа и настоящий гражданин России. Очень серьезные испытания выпали на судьбу этого парня. Недавно ушел из жизни его отец. Не совсем удачно для него сложился чемпионат страны. Мы видим, как парень сумел собраться и показал на чемпионате мира свои лучшие качества, — сказал Мамиашвили.

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2 комментария

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David Rigert
тамбовский волк тебе брат,Миша. привет из Конотопа.
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roni11
Братья говоришь...ну ну
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