Михаил Мамиашвили: «С американцами у нас теснейшие отношения. Они первые категорически отрицали все ограничения спортсменов»

Михаил Мамиашвили рассказал о взаимодействии с зарубежными коллегами.

— Какое сейчас отношение у представителей американской борьбы к россиянам?

— С американцами у нас теснейшие отношения. Они первые категорически отрицали все ограничения спортсменов. Американцы не за белых и не за красных. Они категорически против любых ограничений в спорте, против того, чтобы вмешивались политиканы и диктовали нам, как жить и дружить.

Они приводили в пример Олимпийские игры 1980 и 1984 годов. Они говорят, что от этих ограничений пострадали только спортсмены, только тренеры и любители спорта вообще. Поэтому представители американской борьбы, которые есть и в руководстве Объединенного мира борьбы, жестко и последовательно отстаивали позицию в интересах невмешательства кучки злых людей, которые в том числе и на олимпийской площадке хотят посеять раздор и ссору.

В рукопожатии был заложен первый смысл при реанимации новых Олимпийских игр. Главным было пожать руку человеку другой страны, другого континента, другого цвета кожи, вероисповедования. Думаю, что здоровых сил категорически больше, и в конце концов все встанет на свои места.

— В чем смысл нейтрального статуса, если украинцы все равно идентифицируют нейтральных атлетов как россиян и не пожимают им руку?

— Нет предела этому безумию. На недавнем конгрессе международной федерации украинец выбирался в руководящие органы. Я за него не проголосовал, но я и не знал, что он украинец. Я не знаю его вообще ни как борца, ни как тренера, ни как чиновника. Меня спросили, вы не проголосовали за него, потому что он из Украины? Я говорю: нет, просто я не знаю этого человека, я не знаю его профессиональных качеств. Как же я могу взять ответственность в борцовской мировой семье и рекомендовать человека, которого сам не знаю.

Я голосовал за американца, которого знаю десятилетиями. Да, мы спорим с ним, но мы спорим на площадке реализации задач, которые стоят перед международной борьбой. Он профессионал, поэтому я голосовал за него. Точно так же и он голосовал за меня, потому что ему, во‑первых, будет скучно без меня. А потом нас связывают долгие годы дружбы и нормальных человеческих отношений, — сказал президент Федерации спортивной борьбы России.