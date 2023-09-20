Михаил Мамиашвили: «Мерзавцы за кулисами потирали руки в ожидании того, что нас не допустят на ЧМ, а если и допустят – мы не справимся с давлением и проиграем»

Михаил Мамиашвили высказался о результатах россиян на ЧМ-2023 по борьбе.

Российские спортсмены завоевали две золотых медали, серебро и бронзу.

«Борцы разбаловали болельщиков, все от нас ждут всегда максимума, но важно понимать, какое давление оказывалось на команду.

До последнего мы не знали, будем ли мы бороться, в каком составе выступим, а мерзавцы за кулисами потирали руки в ожидании того, что нас не допустят, а если и допустят, что мы не справимся с давлением и проиграем.

У нас нет лицензий в весовых категориях до 86 и 97 кг – я убежден, что мы не только путевки доберем, но и на Олимпиаде, дай Господь нам там выступить, обязательно будем бороться за медали.

На сегодняшний день нам предоставлена возможность отобраться на Олимпиаду по спортивному принципу, а что будет завтра, будем мы представлены в Париже или нет – вопрос открыт, ведь для нас есть неприемлемые вещи.

Весь борцовский мир встретил возвращение российских борцов аплодисментами, но что будет с допуском на Олимпийские игры, мы пока не знаем. Наша задача – быть готовыми», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?