Вяльбе, Богалий и Поздняков примут участие в антидопинговом форуме в Суздале

С 21 по 22 сентября в Суздале пройдет Всероссийский форум чистого спорта, посвященный антидопинговым вопросам.

Гостями мероприятия станут глава Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, президент Олимпийского комитета России и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Также ожидается участие министра спорта Олега Матыцина, председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева и других.

«Для обсуждения на форуме в этом году будут предложены актуальные темы, связанные с реализацией антидопинговой программы на территории Российской Федерации: научные исследования в области медицины спорта и антидопинга, обязанности ответственных за антидопинг в регионах и спортивных федерациях, новые подходы к организации и проведению образовательных мероприятий, допинг-контроль в конном спорте и многое другое.

Уверена, что форум станет ежегодной площадкой для обмена мнениями и развития сотрудничества между экспертами в области профилактики и борьбы с допингом, спортивной подготовки, науки, медицины, спортивного права», – говорится в обращении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.