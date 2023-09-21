Вяльбе, Богалий и Поздняков примут участие в антидопинговом форуме в Суздале

Теги Анна Богалий допинг Станислав Поздняков ОКР Государственная дума ФЛГР Елена Вяльбе РУСАДА Дмитрий Свищев Олег Матыцин Министерство спорта России Вероника Логинова Лыжи

С 21 по 22 сентября в Суздале пройдет Всероссийский форум чистого спорта, посвященный антидопинговым вопросам.

Гостями мероприятия станут глава Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, президент Олимпийского комитета России и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Также ожидается участие министра спорта Олега Матыцина, председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева и других.

«Для обсуждения на форуме в этом году будут предложены актуальные темы, связанные с реализацией антидопинговой программы на территории Российской Федерации: научные исследования в области медицины спорта и антидопинга, обязанности ответственных за антидопинг в регионах и спортивных федерациях, новые подходы к организации и проведению образовательных мероприятий, допинг-контроль в конном спорте и многое другое.

Уверена, что форум станет ежегодной площадкой для обмена мнениями и развития сотрудничества между экспертами в области профилактики и борьбы с допингом, спортивной подготовки, науки, медицины, спортивного права», – говорится в обращении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JL JL
Да хоть в Пхеньяне.
Что толку. Фоооорум, видишь. ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий