Депутат Свищев: «На унизительных условиях никто из россиян не поедет на Олимпиаду-2024»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что россиян могут допустить к Олимпиаде-2024 в Париже по принципу команды беженцев.

«Во-первых, давайте пользоваться проверенными источниками информации. Официальной информации от МОК (Международного олимпийского комитета) об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в статусе беженцев нет. Я сегодня консультировался по этому поводу с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ.

Конечно, мы ждем, когда МОК созреет и даст пояснение российским атлетам, как они смогут участвовать в Олимпийских играх. Пока все на уровне слухов. Мы находимся в ожидании и в переговорном процессе.

Очень надеюсь, что МОК действительно переживает за права спортсменов и сделает всем олимпийцам достойные приглашения, соответствующие уровню этого турнира. На унизительных условиях никто из россиян, конечно, не поедет», – заявил Свищев.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?