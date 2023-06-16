Депутат Свищев: «На унизительных условиях никто из россиян не поедет на Олимпиаду-2024»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что россиян могут допустить к Олимпиаде-2024 в Париже по принципу команды беженцев.

«Во-первых, давайте пользоваться проверенными источниками информации. Официальной информации от МОК (Международного олимпийского комитета) об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в статусе беженцев нет. Я сегодня консультировался по этому поводу с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ.

Конечно, мы ждем, когда МОК созреет и даст пояснение российским атлетам, как они смогут участвовать в Олимпийских играх. Пока все на уровне слухов. Мы находимся в ожидании и в переговорном процессе.

Очень надеюсь, что МОК действительно переживает за права спортсменов и сделает всем олимпийцам достойные приглашения, соответствующие уровню этого турнира. На унизительных условиях никто из россиян, конечно, не поедет», – заявил Свищев.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

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48 комментариев

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Рокко Сиффредди
Теннисисты, думаю , вертели мнение Свищёва на ракетке.
+36
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Харламов Никита
всех спортсменов отпросил 🤡🤡🤡 ??
+27
-5
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Ковид 07.10.52
А как же теннисисты и хоккеисты...они давно в стане врага на унизительных условиях развлекают врагов...
+23
-3
+20
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Sobachkin
Ответ Алексей
Кому эта олимпиада сдалась? Тем более у лягушатников.... Они свое население от мигрантов не могут спасти, а как будут наших спортсменов защищать от хохлов, которые зассали воевать, но гадят всем в гейропах...
10руб
+21
-5
+16
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Олег Мохов
один мимиашвили на танке поедет
+9
0
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Savarona25
Такое чувство что чиновники от спорта и спортивные депутаты прямо боятся, что россиянам в итоге предоставят приемлемые условия для участия. Для их карьеры лучше нагнетать и ненавидеть.
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Ты лично всех спортсменов спросил об этом?
+5
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ogent
Ответ Рокко Сиффредди
Теннисисты, думаю , вертели мнение Свищёва на ракетке.
Не только мнение, но его самого!!!!
+5
-1
+4
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krokodilych
В Госдуме реально отрицательная селекция проводится. Иного объяснения не найти.
+4
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Sobachkin
Ответ Savarona25
Такое чувство что чиновники от спорта и спортивные депутаты прямо боятся, что россиянам в итоге предоставят приемлемые условия для участия. Для их карьеры лучше нагнетать и ненавидеть.
Они закон накатать, что поездка это госизмена или ж за там, за поездку лишат пенсии спортсменов, ну прочее, вот и все.
+4
0
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Костя Кот
Ответ Алексей
Кому эта олимпиада сдалась? Тем более у лягушатников.... Они свое население от мигрантов не могут спасти, а как будут наших спортсменов защищать от хохлов, которые зассали воевать, но гадят всем в гейропах...
у нас защитили людей от мигрантов? шведу голову проломили и спокойно уехали домой. это еденичный случай с известным человеком, и суд даже показательно не смог организовать порку. писать глупые коменты - так себе заработок
+4
-1
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Under
Ответ Ковид 07.10.52
А как же теннисисты и хоккеисты...они давно в стане врага на унизительных условиях развлекают врагов...
хоккеисты в Париж точно не поедут
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ogent
Ответ Александр Романов
Да уж лучше вообще не ехать никуда , и так к олимпиаде интерес минимальный
Это к тебе интерес минимальный......а точнее его нет совсем.
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Харламов Никита
Ответ Рокко Сиффредди
Теннисисты, думаю , вертели мнение Свищёва на ракетке.
так Свищёв наверное думает что теннисты ТОЛЬКО за счёт ФТР живут ;)
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Under
я всё понимаю, но каким боком раздел фигурное катание к Парижу?
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ogent
Кому интересно , что думает этот клоун?
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Swerige78
А вот это было правильно, достойно. Отделиться от всего мира и выступать только на внутренних соревнованиях. Назло бабушке..
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Сергей Жарковский
Что за чушь собачья, странно читать чиновников от спорта!
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Сергей
Да достал уже
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Sobachkin
Это приказ? Или ж они сами решат. Часть уже меняет гражданство
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Виталий Медведев
Хренали ты за всех говоришь, говорящая башка
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Александр Скворцов
Так никто пока нас туда реально и не приглашал!
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R Air
А если кто-то поедет, что ты сделаешь, свищев?
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ogent
Ответ Алексей
Кому эта олимпиада сдалась? Тем более у лягушатников.... Они свое население от мигрантов не могут спасти, а как будут наших спортсменов защищать от хохлов, которые зассали воевать, но гадят всем в гейропах...
А кому ты сдался? Кто тебя вообще спрашивает?
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OldRedWhite
Ответ Олег Мохов
один мимиашвили на танке поедет
Главное без паники !
Левитин сказал , что почти все Олимпийские комитеты за нас , кроме НАТО конечно!
Они бы хоть друг друга слушали, что ли …
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